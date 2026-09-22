En la Cámara de Diputados se ha presentado una moción de interpelación hacia el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

Se busca que el titular del Minedu responda ante el Pleno de la Cámara Baja del Congreso un total de 44 preguntas relacionadas con diversos temas de interés de su cartera.

Entre los temas figuran:

Crisis de la Universidad Nacional de Ucayali

Representación del Ministerio de Educación ante la SUNEDU

Archivo de la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU

Idoneidad, integridad y debida diligencia en designaciones y nombramientos vinculados con el sector Educación —entre ellos, la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, en la Derrama Magisterial y Diana Gonzáles en Pronabec—

Actuación del Ministerio de Educación ante hechos de relevancia institucional vinculados con la SUNEDU

Política del ministro respecto de la educación superior universitaria

Reglamentación de la Ley N.° 32581 y Dignificación del Magisterio Cesante

Cambio unilateral de régimen laboral y vulneración de derechos de docentes

Cambios anunciados en la currícula educativa

La moción de interpelación fue presentada por diputados de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y OBRAS.