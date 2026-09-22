Ministro de Educación, José Antonio Chang. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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En la Cámara de Diputados se ha presentado una moción de interpelación hacia el

Se busca que el titular del Minedu responda ante el Pleno de la Cámara Baja del Congreso un total de 44 preguntas relacionadas con diversos temas de interés de su cartera.

Entre los temas figuran:

  • Actuación del Ministerio de Educación ante hechos de relevancia institucional vinculados con la SUNEDU
  • Política del ministro respecto de la educación superior universitaria
  • Reglamentación de la Ley N.° 32581 y Dignificación del Magisterio Cesante
  • Cambio unilateral de régimen laboral y vulneración de derechos de docentes
  • Cambios anunciados en la currícula educativa

La moción de interpelación fue presentada por diputados de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y OBRAS.

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