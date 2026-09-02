La excongresista Diana Gonzales Delgado fue designada este miércoles 2 de septiembre como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según una resolución publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-Minedu, suscrita por el ministro de Educación, José Antonio Chang. El documento señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que correspondía designar a una persona para ejercer dicha función.

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Gonzales estará al frente de una entidad adscrita al Minedu que administra programas de becas y créditos educativos, mediante concursos públicos, dirigidos a peruanos de escasos recursos económicos y con buen desempeño, con el objetivo de facilitar su acceso y permanencia en la educación superior.

¿Quién es Diana Gonzales?

Diana Carolina Gonzales Delgado es administradora, exdeportista de alto nivel y política peruana. Antes de ingresar a la política, desarrolló una trayectoria vinculada al vóley competitivo y a la gestión deportiva.

Fue deportista calificada de alto nivel entre 2008 y 2016 y militó en clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. También representó al Perú en competencias internacionales juveniles y disputó la NCAA en Estados Unidos mientras estudiaba en la Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU).

Diana Gonzales fue congresista por Arequipa durante el periodo 2021-2026 y perteneció a la bancada de Avanza País. (Foto: Congreso)

Posteriormente, trabajó en la Federación Peruana de Voleibol (FPV), donde se desempeñó como asistente administrativa y coordinadora de selecciones nacionales. Entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la federación, consolidando su experiencia en gestión deportiva.

En el ámbito profesional, fue gerente de Post Venta de FAGA Motors S.A. entre 2018 y 2020 y también trabajó como asistente de aprendizaje a distancia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Cuenta con un Bachelor of Science in Business Administration y un MBA por la Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU), además de una maestría en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres.

Su paso por el Congreso

En las elecciones generales de 2021, Gonzales fue elegida congresista por Arequipa con 24,948 votos, para el periodo parlamentario 2021-2026, como integrante de Avanza País.

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Durante su gestión parlamentaria, presidió la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado en la legislatura 2022-2023. También integró las comisiones de Educación, Juventud y Deporte; Energía y Minas; y Constitución y Reglamento, además de una comisión especial vinculada a ProInversión.

Concluido su periodo parlamentario en julio de 2026, Gonzales retorna a la gestión pública con su designación al frente del Pronabec.