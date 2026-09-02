Diana Gonzales fue congresista por Arequipa durante el periodo 2021-2026 y perteneció a la bancada de Avanza País. (Foto: Congreso)
Diana Gonzales fue congresista por Arequipa durante el periodo 2021-2026 y perteneció a la bancada de Avanza País. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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La fue designada este miércoles 2 de septiembre como directora ejecutiva del , según una resolución publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-Minedu, suscrita por el . El documento señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que correspondía designar a una persona para ejercer dicha función.

Gonzales estará al frente de una entidad adscrita al Minedu que administra programas de becas y créditos educativos, mediante concursos públicos, dirigidos a peruanos de escasos recursos económicos y con buen desempeño, con el objetivo de facilitar su acceso y permanencia en la educación superior.

¿Quién es Diana Gonzales?

Antes de ingresar a la política, desarrolló una trayectoria vinculada al vóley competitivo y a la gestión deportiva.

Fue deportista calificada de alto nivel entre 2008 y 2016 y militó en clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. También representó al Perú en competencias internacionales juveniles y disputó la NCAA en Estados Unidos mientras estudiaba en la Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU).

Diana Gonzales fue congresista por Arequipa durante el periodo 2021-2026 y perteneció a la bancada de Avanza País. (Foto: Congreso)
Diana Gonzales fue congresista por Arequipa durante el periodo 2021-2026 y perteneció a la bancada de Avanza País. (Foto: Congreso)

Posteriormente, trabajó en la Federación Peruana de Voleibol (FPV), donde se desempeñó como asistente administrativa y coordinadora de selecciones nacionales. Entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la federación, consolidando su experiencia en gestión deportiva.

En el ámbito profesional, fue gerente de Post Venta de FAGA Motors S.A. entre 2018 y 2020 y también trabajó como asistente de aprendizaje a distancia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Cuenta con un Bachelor of Science in Business Administration y un MBA por la Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU), además de una maestría en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres.

Su paso por el Congreso

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Durante su gestión parlamentaria, presidió la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado en la legislatura 2022-2023. También integró las comisiones de Educación, Juventud y Deporte; Energía y Minas; y Constitución y Reglamento, además de una comisión especial vinculada a ProInversión.

Concluido su periodo parlamentario en julio de 2026, Gonzales retorna a la gestión pública con su designación al frente del Pronabec.

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