El Poder Ejecutivo tendría que asignar un presupuesto no menor del 5% del total de egresados de la educación básica regular del año anterior. Esto implicaría dar fondos para 22,500 becas anuales, indica el proyecto de ley N° 79-2026-2031, presentado por el congresista Ángel Meneses, del grupo parlamentario Ahora Nación.

El Sistema Nacional de Becas -que reemplazaría al Pronabec- entregaría becas de pregrado y posgrado, para estudiar tanto en universidades nacionales como extranjeras.

Al respecto Alexandra Ames, exdirectora ejecutiva de Pronabec, refirió que si bien el proyecto de ley busca evitar problemas de financiamiento para becas, como lo ocurrido este año, “no resulta viable, pues el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, subrayó.

Sugiere establecer un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para que sea este último el que presente un proyecto de ley con una medida similar. “Pronabec entrega alrededor de 5,000 becas al año, pero resulta insuficiente. Se requiere un aumento. Se debería aspirar a un mínimo de 22,500 becas de acceso a la educación superior”, resaltó.

Por su parte Paul Neira, especialista en temas educativos y director de The Learning Factor, coincidió en que la propuesta legislativa del Congreso sería inconstitucional, pues generaría gasto público.

Asimismo, advierte que el proyecto de ley abre la posibilidad de que en adelante las becas se otorguen bajo criterios políticos y no técnicos. “Se crean Comités Técnicos Regionales en las 25 regiones, que junto al Consejo Directivo nacional van a tomar la decisión sobre cómo van a entregar las becas. Yo creo que va a ser un festín político, van a entregar becas a quienes les interese. Le entregan la decisión técnica a órganos políticos”, sostuvo.

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Por otro lado, Alexandra Ames destacó que el proyecto de ley también contempla la creación del mecanismo de becas por impuestos, el cual promueve que las empresas privadas financien becas.

“Esto puede hacer que empresas no solo grandes, sino también medianas, puedan debitar de sus impuestos y orientar ese dinero al pago de becas para jóvenes que lo necesiten; sintiendo así las empresas que pueden aportar más directamente al presupuesto del país”, remarcó Ames.

Finalmente, Paul Neira cuestionó que el proyecto de ley deje de lado el sistema de créditos educativos y solo se centre en las becas.