El Sistema Nacional de Becas -que reemplazaría al Pronabec- entregaría becas de pregrado y posgrado, para estudiar tanto en universidades nacionales como extranjeras. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el Congreso de la República se ha presentado una iniciativa legislativa que busca crear un Sistema Nacional de Becas. Contaría con un fondo para el cual el Poder Ejecutivo estaría obligado a destinar una partida en el Presupuesto General de la República de cada año.

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