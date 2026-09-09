La Cámara de Diputados debatirá mañana, jueves 10 de septiembre, dos mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo.

El 14 de agosto se presentó una moción que propone la interpelación al ministro Belaúnde Llosa, a fin de que concurra al Pleno de la Cámara de Diputados para que informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa.

Asimismo, tendrá que desarrollar las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia y el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad. El pliego interpelatorio contempla 43 preguntas.

LEA TAMBIÉN: Premier Luis Galarreta inicia diálogo con bancadas en el Congreso por facultades legislativas

Por otro lado, el 3 de septiembre se presentó otra moción que plantea la interpelación al ministro Astudillo Salcedo para que dé cuenta sobre los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana.

El pliego interpelatorio para el titular del Interior consta de 27 preguntas. En el documento se precisa que en sesión del 8 de setiembre la Junta de Portavoces lo incluyó en la agenda.