Congreso de la República. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Cámara de Diputados debatirá mañana, jueves 10 de septiembre, dos mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo.

Asimismo, tendrá que desarrollar las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia y el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad. El pliego interpelatorio contempla 43 preguntas.

Por otro lado, el 3 de septiembre se presentó otra moción que plantea la interpelación al ministro Astudillo Salcedo para que dé cuenta sobre los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana.

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