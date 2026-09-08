Las dos cámaras del Congreso avanzan en la conformación de comisiones especiales para realizar seguimiento a las acciones de prevención, respuesta y gestión del riesgo de desastres frente al fenómeno El Niño. Los pedidos fueron incluidos en las agendas de los próximos plenos del Senado y de la Cámara de Diputados .

En el Senado, la Junta de Portavoces, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, acordó que diversas mociones de orden del día pasen a la agenda del Pleno, convocado para este miércoles 9 de septiembre a las 3:00 p.m.

Entre ellas figuran las mociones 18, 32 y 45, presentadas por Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, que plantean crear una comisión especial de seguimiento, prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño y la gestión del riesgo de desastres.

También se encuentran en agenda propuestas para crear comisiones especiales sobre protección integral de la infancia y adolescencia, prevención de conflictos sociales y seguridad ciudadana.

La moción 71, presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, plantea constituir una comisión especial multipartidaria de seguridad ciudadana encargada del seguimiento, fiscalización y evaluación de las políticas públicas en esta materia, además de formular propuestas para fortalecerlas.

Asimismo, la moción 72 propone una comisión especial multipartidaria de transferencia tecnológica e innovación rural, orientada a estudiar y evaluar las brechas de innovación, conocimiento y tecnología en el sector rural y plantear recomendaciones de política pública.

Invitación al canciller

El Pleno del Senado también tiene previsto abordar la moción 2, presentada por Ahora Nación, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, que propone invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que informe sobre la eventual incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

Mociones para conformar comisiones especiales e invitar al canciller pasan a la agenda del Pleno del Senado. Foto: Congreso.

El pedido busca que el canciller explique los alcances jurídicos, políticos y operativos de una eventual incorporación, así como si esta sería sometida a conocimiento o aprobación del Congreso y cuál sería el procedimiento constitucional para su perfeccionamiento.

Diputados también impulsa comisión por El Niño

En la Cámara de Diputados, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad incorporar a la agenda del Pleno distintas mociones relacionadas con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño.

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, señaló que el acuerdo alcanzado entre las bancadas de oposición y oficialismo permitirá impulsar una comisión especial sobre El Niño, cuya creación será sometida a debate en el Pleno este jueves 10.

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, anuncia que, en acuerdo de portavoces y por consenso, se aprobó la conformación de una comisión especial sobre el fenómeno El Niño, que será sometida a debate este jueves 10 de setiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/5xrV2fAmr4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 8, 2026

Entre las propuestas figura la moción 15, de Juntos por el Perú y Ahora Nación, que plantea crear una comisión especial de seguimiento y fiscalización de las acciones de los tres niveles de gobierno frente al fenómeno El Niño 2026-2027. El grupo tendría entre sus funciones realizar fiscalización de campo, verificar el avance físico y ejercer control político sobre el gasto público destinado a prevención, mitigación y respuesta.

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También están las mociones 46, 85 y 90, que proponen distintas comisiones especiales para realizar seguimiento y fiscalización de las inversiones, recursos públicos, acciones de prevención y medidas adoptadas frente al fenómeno El Niño y la gestión del riesgo de desastres.

Control político a ministros

La agenda de la Cámara de Diputados también contempla pedidos vinculados con la seguridad ciudadana.

La moción 256, presentada por Juntos por el Perú, plantea la interpelación del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, para que responda por su desempeño y su liderazgo frente a la inseguridad ciudadana.

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A ello se suma la moción 186, también de Juntos por el Perú, que propone invitar al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y al ministro de Defensa para que informen ante el Pleno sobre el deterioro de la seguridad ciudadana.

La moción 217 plantea, asimismo, invitar al ministro del Interior para que explique las medidas y acciones adoptadas por su sector para enfrentar la inseguridad.

Por otro lado, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que la semana de representación de septiembre se desarrollará del lunes 21 al viernes 25.