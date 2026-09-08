Gobierno destina S/25,5 millones para trabajos en puntos críticos ante fenómeno El Niño. Foto: Agro Rural.
Gobierno destina S/25,5 millones para trabajos en puntos críticos ante fenómeno El Niño. Foto: Agro Rural.
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Redacción Gestión
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La medida forma parte de las acciones preventivas ante el peligro de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las acciones se desarrollarán en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. En estas regiones se realizarán trabajos de limpieza y descolmatación para mejorar la capacidad de los cauces antes del inicio de las precipitaciones más intensas.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, afirmó que el Ejecutivo busca actuar de manera anticipada ante la llegada de las lluvias.

Desde el Ejecutivo se están destinando recursos para intervenir los puntos críticos y reducir los riesgos en las zonas más vulnerables. Nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias”, señaló el funcionario.

Cabe precisar que la transferencia fue aprobada mediante el Decreto Supremo 180-2026-EF, publicado el 6 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Los recursos financiarán 55 trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en 8 regiones ante la llegada de lluvias intensas. Foto: GEC
Los recursos financiarán 55 trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en 8 regiones ante la llegada de lluvias intensas. Foto: GEC

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