El Gobierno autorizó una transferencia de S/ 25,5 millones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para ejecutar 55 intervenciones de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas considerados críticos. La medida forma parte de las acciones preventivas ante el peligro de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con este financiamiento se busca intervenir puntos vulnerables para disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones, así como proteger a las familias que viven en zonas cercanas a ríos y quebradas.

Las acciones se desarrollarán en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. En estas regiones se realizarán trabajos de limpieza y descolmatación para mejorar la capacidad de los cauces antes del inicio de las precipitaciones más intensas.

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El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, afirmó que el Ejecutivo busca actuar de manera anticipada ante la llegada de las lluvias.

Desde el Ejecutivo se están destinando recursos para intervenir los puntos críticos y reducir los riesgos en las zonas más vulnerables. Nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias”, señaló el funcionario.

Cabe precisar que la transferencia fue aprobada mediante el Decreto Supremo 180-2026-EF, publicado el 6 de septiembre en el diario oficial El Peruano. La norma establece que los fondos deberán utilizarse exclusivamente en las intervenciones autorizadas, en coordinación con los gobiernos locales, para prevenir emergencias de mayor impacto.