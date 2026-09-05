El Gobierno designó a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del Directorio de Sedapal S.A., en el marco del proceso de reestructuración anunciado para la empresa de agua y saneamiento que opera en Lima y Callao.

La designación fue realizada el 4 de setiembre mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para Sedapal, orientada a mejorar la eficiencia de su gestión y sus resultados, con el objetivo de garantizar un servicio de agua potable a la población.

¿Quién es Fernando Laca Barrera?

Laca Barrera es ingeniero civil y cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento. Fue viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y ocupó cargos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

También trabajó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y como consultor coordinador técnico en programas vinculados con la mejora de la calidad y sostenibilidad de estos servicios.

Su trayectoria incluye participación en procesos de reforma y fortalecimiento institucional del sector. Entre 2019 y la actualidad, coordinó asistencia técnica para la gestión del Fondo del Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios de Agua, en coordinación con el MVCS, OTASS y Sunass.

¿Qué plantea la reestructuración?

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, señaló que el proceso busca fortalecer la gestión de Sedapal y descartó que implique una privatización del servicio.

“Quiero decirle a la población que tenga confianza, que esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población. Sedapal tiene todas las cualidades para ser una de las mejores empresas del Perú, sin que eso signifique privatización del agua. El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así, de eso que no quede ninguna duda”, indicó.

El proceso de reestructuración busca que Sedapal avance hacia una gestión enfocada en resultados y permita mejorar la prestación del servicio para las familias de Lima y Callao.