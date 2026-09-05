El Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nombró a Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 144-2026-RE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En consecuencia, se le extendieron las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes para ejercer el cargo.

Como se recuerda, Tubino Arias-Schreiber fue congresista de Fuerza Popular durante dos periodos consecutivos: de 2011 a 2016 y de 2016 hasta el 30 de setiembre de 2019.

Nuevo representante en Tailandia

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N.° 145-2026-RE, el Estado nombró a Carlos Germán Augusto Amézaga Rodríguez como embajador extraordinario del Perú en el Reino de Tailandia.

Al igual que en el caso de Argentina, se le extendieron las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes. La fecha en que deberá asumir funciones será establecida posteriormente mediante resolución ministerial.

Diplomáticos en la ONU y OEA

Por otro lado, el Gobierno también nombró al embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, Carlos José Pareja Ríos, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 146-2026-RE, publicada en El Peruano.

Pareja Ríos se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente José María Balcázar.

En tanto, Aurelio Pastor Valdivieso fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D. C.

La designación fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 147-2026-RE. Al nuevo representante también se le extendieron las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes, mientras que la fecha de inicio de sus funciones será fijada mediante resolución ministerial.

Pastor Valdivieso fue congresista de la República por la región San Martín y se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.

Las cuatro resoluciones supremas llevan la firma de la presidenta, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.