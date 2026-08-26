El canciller Carlos Espá y su homólogo de Bolivia, Héctor Huanca, se reunieron este miércoles en la localidad fronteriza de Desaguadero, en Puno, para reafirmar la cooperación e integración entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas autoridades anunciaron la pronta vigencia del acuerdo que habilita el paso fronterizo Collpa (Tacna)–Thola Kollo (La Paz).

Según lo informado, esta ruta representará una alternativa competitiva para el traslado de mercancías, al permitir un ahorro de tiempo y costos, además de facilitar el ingreso de productos de Tacna a Bolivia y el flujo de turismo binacional.

Los cancilleres también reafirmaron su compromiso de celebrar este año, en el Perú, el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, en el que se abordarán los principales asuntos de la agenda bilateral y las necesidades de las poblaciones de ambos países.

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Espá resaltó la importancia de realizar la reunión en la frontera entre ambas naciones. “Estamos enfocados en la reconciliación a nivel nacional y en la integración internacional, sobre todo con nuestros vecinos”, señaló.

Durante la jornada, ambos ministros participaron además en el lanzamiento oficial del intercambio electrónico de certificados fitosanitarios (e-Phyto) entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia.

Esta medida busca optimizar la logística y reducir costos para agroexportadores e importadores de productos como frutas, hortalizas y granos.

Asimismo, las autoridades informaron que, debido a la importancia estratégica del Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) Desaguadero para el tránsito comercial y de personas, se avanzará progresivamente hacia una atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La actualización de su reglamento de organización y funciones permitirá reducir en 20% los tiempos de espera, según lo informado.

Finalmente, Espá y Huanca acordaron profundizar la gestión bilateral de los recursos hídricos y fortalecer las capacidades de gestión institucional de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT).