A fin de masificar el acceso a gas natural, las Cámaras de Comercio de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho exigieron al Gobierno de Keiko Fujimori políticas concretas para el cierre de brechas.

Señalaron que han pasado más de 20 años desde el inicio de operaciones de Camisea y, pese a ello, en algunas zonas del país se accede a energía con precios más económicos para hogares, empresas e industrias; mientras que en otras, especialmente en el centro y sur, dependen del GLP, electricidad y otros energéticos de mayor costo.

Dicha desigualdad, según los gremios firmantes, encarece la producción, resta competitividad, limita las nuevas inversiones y dificulta la industrialización.

“Para miles de familias significa también mayores gastos en energía, afectando directamente su economía y calidad de vida”, suscribieron.

En esa línea, exigieron a la administración de Keiko Fujimori una política nacional de masificación del gas natural con metas, inversiones y plazos definidos, dado que “las regiones ya han esperado demasiado”.

Las Cámaras de Comercio de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho señalan que han "esperado demasiado" para la masificación del gas natural. Foto: GEC

Las cámaras enfatizaron que la masificación del gas natural contribuirá a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias en las regiones del centro y sur; además, reducirá costos y fomentará la competitividad entre empresas en favor de la industrialización.

“No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir, invertir y desarrollarnos”, señalaron.

Tal como informaron desde Cálidda a Gestión, el proyecto 7 regiones se encuentra en la recta final y se espera que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) concluya con las observaciones del Osinergmin para remitir informe al Ministerio de Economía y Contraloría.