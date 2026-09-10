Si se concreta la adenda, les tomará unos meses recibir luz verde con los permisos para arrancar construcción de 7 regiones. Foto: GEC
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Whitney Miñán
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El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, anunció que la adenda con Cálidda para gatillar finalmente el proyecto 7 regiones, que llevaría gas natural a 15 localidades en Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica, se concretaría a finales de octubre.

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