El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara tres instrumentos para impulsar el desarrollo del sector eléctrico en los próximos años, especialmente con energías renovables.

Durante su presentación en el evento Smart Energy Summit, el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, detalló que la planificación se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.

“Avanzamos con tres instrumentos clave. El Plan de Transmisión 2027-2036, que se tendrá que aprobar en diciembre de este año; el Plan Energético Integrado Nacional, que se encuentra en la fase de regulación; y el Plan Provincial de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, que se encuentra en su fase definitiva”, comentó.

Plan de Transmisión 2027-2036:

Se puede resumir como el estudio técnico vinculante elaborado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y aprobado por el Minem. El foco es determinar con un horizonte de 10 años la infraestructura que requiere el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para transportar la energía de forma segura y atender el crecimiento de la demanda eléctrica.

Plan Energético Integrado Nacional:

Es la herramienta marco de planificación de largo plazo promovida por el Poder Ejecutivo. Modela y proyecta el futuro de la matriz energética completa del país (electricidad, gas natural, hidrocarburos, renovables), con lineamientos estratégicos para la seguridad de suministro, la transición energética, la descarbonización y las inversiones necesarias.

Plan Provincial de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica:

Es un instrumento de gestión local orientado a promover el ahorro y la eficiencia en el consumo de energía en un ámbito subnacional o provincial. A diferencia de los planes nacionales, articula medidas territoriales para optimizar el gasto eléctrico en el alumbrado público, entidades públicas, comercios e industrias de la localidad.

Esto forma parte de la planificación de largo plazo que busca acompañar la transformación de la matriz energética peruana. Hacia 2050, indicó el viceministro, se proyecta una expansión de la energía eólica y solar, con parques eólicos principalmente en las zonas norte y sur del país y parques solares principalmente en el sur.

En tanto, en la Amazonía se plantea una migración de la matriz energética basada en combustibles fósiles hacia una con mayor participación de energía solar y recursos hídricos.

Hacia 2050, indicó el viceministro, se proyecta una expansión de la energía eólica y solar, con parques eólicos principalmente en las zonas norte y sur del país y parques solares principalmente en el sur. (Foto de JALAA MAREY / AFP)

Aunque el sistema eléctrico en el país todavía se sostiene principalmente en la generación hidroeléctrica y a gas, el cambio en la generación eléctrica ya estaría dando sus primeros pasos. Según el Minem, la participación de las energías solar y eólica pasó de alrededor de 5% en 2013 a 10% en 2025.

En ese sentido, Santillán resaltó el alto potencial que existe para aprovechar las energías renovables en el país.

“Tenemos un potencial impresionante, en el cual la hidroenergía rodea los 70 gigawatts, pero apenas el 8% se está aprovechando. En el uso de energía solar apenas estamos despegando, en eólico tenemos 20 gigawatts de potencial, del cual estamos utilizando el 5%, y el geotermia, de casi 13 gigawatts, apenas estamos lo estamos utilizando en la generación eléctrica”, sostuvo.

¿Cuántos proyectos en marcha existen?

La planificación estará acompañada por una cartera de nuevos proyectos. El viceministro señaló que existen 33 proyectos de generación en marcha, que en conjunto suman más de 5,000 megawatts (MW) de potencia instalada, con inversiones que superan los US$ 6,500 millones.

“La composición de la cartera son 11 proyectos solares, 5 eólicas, 1 eléctrica y otros 16 hidráulicos que se necesitan y pronto verán la luz”, precisó.

A esta cartera se suman proyectos que ya cuentan con aprobación de estudios previos por parte del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y que podrían proporcionar alrededor de 22 gigawatts de capacidad conjunta.

En cuanto a la infraestructura eléctrica, el viceministro informó que se tienen 33 proyectos de transmisión en ejecución. De ellos, 30 corresponden a proyectos de líneas de transmisión y subestaciones asociadas, con inversiones superiores a US$ 2,000 millones e involucrando a 20 regiones.

Asimismo, hay otros 19 proyectos de transmisión en proceso de publicación que contemplan una inversión de alrededor de US$ 1,000 millones en 13 regiones.