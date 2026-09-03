Ministro de Energía y Minas anunció cambios en el proceso de formalización minera y el Reinfo. Foto Gob
Ministro de Energía y Minas anunció cambios en el proceso de formalización minera y el Reinfo. Foto Gob
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

El ministro explicó que el actual sistema dificulta completar los trámites administrativos en tiempos razonables.

Shinno indicó que la propuesta busca establecer un procedimiento más directo para culminar la formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos evalúan distintas variables para obtener resultados concretos en el corto plazo.

“Hay varias variables para trabajar, pero yo creo que eso es lo más importante. Pero el esquema, tal como está hoy día diseñado el proceso de formalización, nunca se va a terminar”, señaló en declaraciones a la prensa.

Ante una posible nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que esta solo incluiría a quienes mantengan vigente su proceso de formalización. Este grupo estaría integrado por alrededor de 30 mil trabajadores en el país.

“Es ampliar a aquellas personas que tienen el proceso de formalización ahorita vigente, esos son los que deben continuar para el efecto de poder cumplir finalmente el proceso de formalización”, indicó.

Asimismo,

Las declaraciones se dieron durante actividades en Chiclayo, donde Shinno participó en un simulacro de respuesta ante lluvias relacionadas con el fenómeno El Niño.

El ministro Guillermo Shinno descartó que se reabra el registro para nuevos operadores y recordó que el Reinfo fue creado como una medida temporal. (Foto: Andina)
El ministro Guillermo Shinno descartó que se reabra el registro para nuevos operadores y recordó que el Reinfo fue creado como una medida temporal. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: Servicios por Impuestos se ajusta para acelerar con intervenciones, ¿qué cambia?
MEF ampliaría hasta el 2027 la exoneración de impuestos a los intereses de cuentas de ahorro
Comisión del Senado votará ratificación de Julio Velarde el 9 de septiembre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.