El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que se realizarán cambios en el proceso de formalización minera con el objetivo de ordenar la situación de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

El ministro explicó que el actual sistema dificulta completar los trámites administrativos en tiempos razonables. Por ello, el Minem prepara una reestructuración mediante la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE.

Shinno indicó que la propuesta busca establecer un procedimiento más directo para culminar la formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos evalúan distintas variables para obtener resultados concretos en el corto plazo.

“Hay varias variables para trabajar, pero yo creo que eso es lo más importante. Pero el esquema, tal como está hoy día diseñado el proceso de formalización, nunca se va a terminar”, señaló en declaraciones a la prensa.

Ante una posible nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que esta solo incluiría a quienes mantengan vigente su proceso de formalización. Este grupo estaría integrado por alrededor de 30 mil trabajadores en el país.

“Es ampliar a aquellas personas que tienen el proceso de formalización ahorita vigente, esos son los que deben continuar para el efecto de poder cumplir finalmente el proceso de formalización”, indicó.

Asimismo, descartó que se reabra el registro para nuevos operadores y recordó que el Reinfo fue creado como una medida temporal.

Las declaraciones se dieron durante actividades en Chiclayo, donde Shinno participó en un simulacro de respuesta ante lluvias relacionadas con el fenómeno El Niño.