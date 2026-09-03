Municipalidad interviene el río Chillón para reducir riesgos por el Fenómeno El Niño. Foto: Gob.pe
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Redacción Gestión
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En específico, se daría más herramientas para los llamados Servicios por Impuestos (SxI), y, sobre todo, se pretende reducir plazos.

Por ejemplo, bajo este DU y siguiendo las consideraciones que establece, los sectores tendrán listados preparados con las intervenciones, a través de resoluciones ministeriales; la selección de la empresa y la entidad privada supervisora para el desarrollo de los servicios se realizarán mediante contratación directa; y excepcionalmente, las entidades públicas no requieren solicitar el informe previo de la Contraloría General.

Aunque, sobre Contraloría, se aclara: “La excepción prevista [...] no limita ni restringe el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría para realizar el control gubernamental, incluyendo el control simultáneo y posterior, conforme a la Ley Nº 27785”.

Así iría el proceso

El DU refiere que se habilitará que las entidades públicas comprendidas en la Ley N° 29230, que regula a las OxI, puedan priorizar y ejecutar, mediante el mecanismo, servicios vinculados a la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación en el marco de la atención de El Niño. Para ello, los sectores competentes deberán aprobar a través de una resolución ministerial una lista de servicios que pueden ejecutarse.

En esta intención de reducir plazos, por ejemplo, se especifica que el comité especial que exige la ley antes mencionada se conformará en máximo solo día hábil desde que se conocen la relación de intervenciones.

Así, el titular de la entidad pública autoriza la contratación directa mediante resolución, previo informe técnico y legal, dentro del plazo de 4 días hábiles, contados desde la designación del comité especial.

Se suma que dentro de un día hábil siguiente de emitida la resolución que autoriza la contratación directa, el comité especial invita a dos o más empresas privadas y, de corresponder, a dos o más entidades privadas supervisoras, a presentar sus propuestas.

La propuesta, aprobó el decreto de urgencia, se presenta ante la entidad pública dentro de los cinco días hábiles de recibida la invitación, sin requerir la presencia de notario público o juez de paz. El comité especial evalúa las propuestas dentro de los dos días hábiles siguientes de su presentación. El DU sobre SxI detalla qué pasos se seguirán si hay varios postores o si solo se registra uno.

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