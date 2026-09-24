De acuerdo con el referido informe, 58% de peruanos está “buscando activamente” alguna actividad o trabajo para generar un segundo ingreso, principalmente, personas mayores de 30 años de los niveles socioeconómicos B, C y D. En tanto, 9% aseguró ya contar con un “segundo ingreso”, sobre todo, encuestados de más de 45 años del segmento A.

“Existe casi un 40% de peruanos a quienes su sueldo les alcanza solo para cubrir gastos esenciales, y el segundo ingreso se convierte en algo obligatorio. Sin embargo, también observamos que hay un segmento que contempla la diversificación económica y la reducción de la vulnerabilidad, donde el fin es no depender de una sola fuente de ingreso”, explicó Hilario Chong Shing, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa.

El ejecutivo señaló que los interesados en generar nuevos ingresos apuntan a construir mayor seguridad económica a largo plazo. Dicho objetivo no excluye a los segmentos de clase media a alta.

“El segundo ingreso no se debe ver exclusivamente como una estrategia de supervivencia de personas de bajos recursos. También es una estrategia para familias de ingresos económicos más altos, como parte de diversificación patrimonial, emprendimiento, consultoría, inversión o aprovechamiento de las habilidades profesionales”, añadió.

El peruano emprendedor

Para generar un segundo ingreso, los peruanos que apuestan por el emprendimiento miran con especial inclinación negocios vinculados a la gastronomía como restaurantes, comida rápida, panaderías, pastelerías, cafeterías, bares y afines (rubro gastronómico).

“Generalmente, los negocios favoritos de la población para emprender son comercios familiares, y justamente la gastronomía es una categoría en la que el consumidor tiene experiencia cotidiana, con un modelo comercial que resulta fácil imaginar”, remarcó Chong.

Otras opciones también consideradas son la venta de ropa, calzado y accesorios, así como comercio general, como importación, exportación y ventas online. En este último caso, Chong destacó la baja barrera de entrada para el uso de plataformas online por medio de las cuales se puede crear tiendas y comercializar diversos productos.

“Hay una preferencia por negocios en el que puede ser más fácil ingresar y gestionar sobre todo, frente a rubros más especializados, del tipo de tecnología, salud o agro”, expresó.

Uso de la IA en emprendimiento

En la actualidad, el uso de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un importante facilitador para la realización de diferentes actividades y su empleo en los emprendimientos no son la excepción. En efecto, hoy un 20% de peruanos, especialmente del segmento A, asegura que usó la IA en algún momento para un negocio o emprendimiento que le generó ingresos.

Por el contrario, 51% indicó que, si bien utiliza la IA, aún no ha generado dinero por medio de esta herramienta. En este grupo, se encuentran principalmente jóvenes de 18 a 44 años de niveles B, C y D.

“El uso de la IA está presente, pero el reto ahora es convertirla en valor económico. Tenemos una población que ya no es resistente a la tecnología y se viene familiarizando; entonces, el desafío surge en transformar esa experimentación en una aplicación más concreta”, afirmó Chong Shing.

El especialista precisó que el uso de la IA dentro de los emprendimientos está relacionado con acciones de publicidad, marketing y diseño gráfico; ideas y asesoría para emprender; gestión, análisis y finanzas del negocio; búsqueda de información e investigación, entre otros.

“La IA está ingresando por la puerta comercial y creativa, donde la barrera de entrada es baja. Ahora, los negocios no requieren necesariamente de una agencia que elabore un diseño o una campaña publicitaria, pues a través de esta herramienta se puede crear diversas piezas. Sin embargo, también es cierto que en usos potencialmente más transformadores para un negocio, como automatización de procesos, análisis de data, gestión financiera, entre otros, las participaciones todavía son menores por la mayor complejidad”, sostuvo.

El dato:

Frente al anuncio del aumento del sueldo mínimo, los peruanos consideran que los nuevos recursos se destinarán, principalmente, al ahorro y la inversión; pago de deudas y alimentos, entre otros. En general, el ingreso extra se orienta a estabilidad financiera y necesidades esenciales.

Ficha técnica:

Diseño de investigación: estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional.

estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional. Población en estudio: público en general, hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C, D, y residentes de todas las provincias del país.

público en general, hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C, D, y residentes de todas las provincias del país. Diseño muestral: se realizó un total de 813 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género.

se realizó un total de 813 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género. Margen de error: +/- 3.4%, bajo supuestos de aleatoriedad simple.

+/- 3.4%, bajo supuestos de aleatoriedad simple. Nivel de confianza: 95%.

95%. Fecha de campo: realizado del 18 al 29 de agosto del 2026.