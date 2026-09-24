Hay casi un 40% de peruanos a quienes su sueldo les alcanza solo para cubrir gastos esenciales, y el segundo ingreso se convierte en algo obligatorio. (FOTO: DANIEL SILVA / EL COMERCIO).
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Mayumi García
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En 12 meses, el 65% de peruanos proyecta que su situación económica personal estará mucho mejor que en la actualidad. Para concretar este optimista escenario en dicho periodo, diversos factores del entorno serán claves, pero además el peruano toma partido de su sentido previsor y pujante, pues hoy no se conforma con el ingreso proveniente de su trabajo principal, sino que también apunta a la generación de nuevas fuentes de dinero, reveló el estudio de Activa. Conozca los detalles del reporte que analiza el espíritu emprendedor y el empleo de la tecnología.

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