Carlos Alva Mori, subgerente general de Corporación Limatambo, indicó que registraron un crecimiento de entre 4% y 5% en ventas durante el primer semestre de 2026, en línea con los objetivos trazados. Para el cierre del año, la compañía prevé mantener una expansión de un dígito , en un escenario de mayor competencia en el mercado.

“Somos un poco conservadores porque sabemos que nuestro mercado es cada día más competitivo. La idea de la empresa es diferenciarnos con nuevos productos y servicios que podamos brindar al carpintero que trabaja con vidrio y aluminio, así como al usuario final”, señaló.

Así, como parte de esta estrategia, la compañía viene enfocándose también en la capacitación de ambos públicos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre sus productos y su correcta fabricación e instalación. Bajo esta estrategia, Corporación Limatambo espera que una mayor demanda en 2027 permita a la empresa alcanzar un crecimiento de dos dígitos.

Corporación Limatambo avanza en la implementación de su nueva planta de vidrio templado en San Juan de Lurigancho. La infraestructura registra un avance cercano al 90% y está prevista para iniciar operaciones en noviembre de 2026. Foto: Corporación Limatambo.

La evolución del mercado de vidrio para construcción

El mercado de vidrio viene transitando progresivamente de productos crudos; es decir, en estado primario, hacia soluciones de mayor valor agregado, como el vidrio templado y laminado. Al respecto, Alva estimó que el segmento de productos crudos mueve alrededor de US$ 10 millones anuales en Perú, mientras que el vidrio templado y laminado alcanza entre US$ 6 millones y US$ 7 millones al año. En suma, el mercado de vidrio para construcción mueve US$ 17 millones.

En este escenario, la participación de Corporación Limatambo varía según el canal de negocio. En la distribución de vidrio, aluminio y accesorios para carpintería de aluminio, la firma estima tener una participación de entre 60% y 70%. En tanto, en el negocio de sistemas de carpintería de aluminio, donde atiende a usuarios finales e inmobiliarias, alcanza entre 30% y 40%.

“Son distintos canales de negocio y cada sector se tiene que manejar con una estrategia diferente. La expectativa es que el siguiente año tengamos una mayor participación en ambos canales”, adelantó.

Para avanzar en ese objetivo, la compañía viene reforzando su capacidad de almacenamiento en la línea de distribución y enfocando su oferta en productos con mayor demanda. En paralelo, en la línea de sistemas de carpintería de aluminio, la firma busca fortalecer su presencia entre arquitectos y diseñadores a través de su participación en eventos como Expodeco, donde presenta sus productos y novedades.

El aluminio viene ganando terreno dentro de la oferta de Corporación Limatambo. La empresa también busca impulsar productos de mayor valor agregado, como vidrios templados, laminados, insulados y blindados. Foto: Corporación Limatambo.

Inversiones de capital por US$ 7 millones

Si bien Corporación Limatambo ya cuenta con una planta en San Juan de Lurigancho (SJL), hace dos años presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para desarrollar una nueva planta industrial de vidrio templado, también en el distrito. ¿Cómo avanza?

Al respecto, Alva señaló que esta infraestructura se encuentra actualmente en su etapa final de implementación y contempla la instalación de un nuevo horno y maquinaria para ampliar la capacidad de producción.

“Actualmente, tenemos una planta que tiene una capacidad instalada de 30,000 metros cuadrados (m²) al mes. Con este nuevo horno, con mayor capacidad y nueva tecnología, se proyecta tener una planta que produzca aproximadamente 45,000 m² al mes”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Estos son los riesgos que firmas locales avizoran para sus negocios en los próximos tres años

Con ambas plantas operativas, la capacidad instalada de la compañía alcanzaría entre 60,000 y 65,000 m² mensuales de vidrio templado. La nueva infraestructura registra un avance de alrededor de 90% y está prevista para iniciar operaciones en noviembre de 2026, siempre que no se presenten retrasos durante la etapa final de implementación. La inversión total en el proyecto asciende a entre US$ 6 millones y US$ 7 millones.

“Estamos invirtiendo en justamente tener ya ese respaldo de producción para una futura demanda que nos podría llegar”, sostuvo.

Nuevas líneas, ¿qué planea Corporación Limatambo?

La estrategia de expansión de Corporación Limatambo continuará con una segunda etapa de inversiones. En detalle, una vez que la nueva planta de vidrio templado entre en funcionamiento, la peruana prevé incorporar líneas para la producción de vidrio insulado y vidrio blindado, con el objetivo de ampliar su portafolio de soluciones de seguridad.

Esta segunda inversión podría ejecutarse a mediados de 2027 y estaría destinada principalmente a la adquisición de maquinaria. “Si bien estos procesos también requieren altos estándares de calidad, contemplan menos etapas de producción que el vidrio templado. En ese sentido, la inversión estimada para esta fase bordearía los US$ 2 millones y se realizaría en las mismas instalaciones”, anotó.

Añadió que tal apuesta les permitiría tener el “paquete completo” de productos de vidrio. La inversión total se acercaría a los US$ 10 millones.

Claves:

Canales : Corporación Limatambo encuentra en el canal inmobiliario una de sus principales oportunidades de crecimiento, especialmente por la rentabilidad que generan los productos de mayor valor agregado.

: Corporación Limatambo encuentra en el canal inmobiliario una de sus principales oportunidades de crecimiento, especialmente por la rentabilidad que generan los productos de mayor valor agregado. Provincias: El crecimiento de la demanda también se observa fuera de Lima. La empresa identifica oportunidades en ciudades como Trujillo, Arequipa, Huancayo, Tarapoto y Cajamarca, donde el desarrollo inmobiliario viene generando una mayor demanda por productos de vidrio y aluminio.

El crecimiento de la demanda también se observa fuera de Lima. La empresa identifica oportunidades en ciudades como Trujillo, Arequipa, Huancayo, Tarapoto y Cajamarca, donde el desarrollo inmobiliario viene generando una mayor demanda por productos de vidrio y aluminio. Internacionalización: Limatambo ya evalúa oportunidades para convertirse en proveedor de proyectos en otros países. La internacionalización, sin embargo, es planteada como un objetivo de los próximos años.

Limatambo ya evalúa oportunidades para convertirse en proveedor de proyectos en otros países. La internacionalización, sin embargo, es planteada como un objetivo de los próximos años. Proyección : La empresa prevé un crecimiento de dos dígitos el 2027, aunque mantiene una posición conservadora debido a factores como la evolución de la economía, la entrada de nuevos competidores y las condiciones del mercado.