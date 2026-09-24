Corporación Limatambo busca fortalecer su presencia entre arquitectos y diseñadores. Foto: Corporación Limatambo.
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Karen Guardia Quispe
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Corporación Limatambo, que opera una planta en San Juan de Lurigancho (SJL) y está enfocada en la comercialización, distribución y fabricación de productos de vidrio y aluminio para edificaciones, mantiene alrededor del 20% de participación en el mercado de vidrios para la construcción, ubicándose entre los tres principales jugadores del rubro, según reportes de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). De cara a los próximos años, ¿qué planes contempla la compañía?

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