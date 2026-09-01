El drástico recorte de más del 54% en el Bono Familiar Habitacional pone en riesgo la construcción de más viviendas de interés social y la reconstrucción en medio del Fenómeno de El Niño. (Imagen: Andina)
El drástico recorte de más del 54% en el Bono Familiar Habitacional pone en riesgo la construcción de más viviendas de interés social y la reconstrucción en medio del Fenómeno de El Niño. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El reciente proyecto de Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027 enciende las alarmas en el sector de viviendas de interés social (VIS). Según la propuesta del Poder Ejecutivo, los recursos totales que se asignan para financiar los bonos de vivienda se reducirían en más de la mitad el próximo año.

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