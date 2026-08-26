Con más proyectos saliendo y mayor oferta en el mercado, la tasa de venta de viviendas frente al total de interesados iría a la baja.(Foto: Freepik).
Con más proyectos saliendo y mayor oferta en el mercado, la tasa de venta de viviendas frente al total de interesados iría a la baja.(Foto: Freepik).
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Josimar Cóndor
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La venta de vivienda nueva en Lima avanza. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) reportó que la colocación en la capital creció 25% el primer trimestre a 7,943, con una velocidad de ventas que crece a un ritmo mayor que la oferta. En ese mercado de competencia creciente, la eficiencia comercial define quién convierte el interés en una compra real. Los datos empiezan a mostrar dónde se quiebra el proceso. La chilena LIDZ.ai, que procesa las conversaciones entre inmobiliarias y compradores, revela información clave de los hábitos de compra en Lima y los puntos que encarecen la venta.

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