Primero medir, capacitar y demostrar: así está cambiando la gestión de sostenibilidad de las empresas peruanas en 2026. (Foto: ChatGPT, a pedido de Camila Vera)
Primero medir, capacitar y demostrar: así está cambiando la gestión de sostenibilidad de las empresas peruanas en 2026. (Foto: ChatGPT, a pedido de Camila Vera)
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Camila Vera
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La sostenibilidad es una pieza medular en la gestión empresarial y no solo un discurso corporativo. En las grandes compañías del país, medir impactos y fortalecer las capacidades internas pesan más que comunicar los avances.

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