Existen muchos líderes brillantes, con trayectorias destacadas, equipos a su cargo y resultados que respaldan ampliamente su experiencia. Sin embargo, hay algo que muchos de ellos tienen en común: nunca aprendieron a pedir feedback. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú, habla sobre la importancia de solicitar retroalimentación como una habilidad clave para liderar y seguir evolucionando.

Señaló que, cuando una persona llega a una posición de liderazgo, el flujo del feedback suele invertirse, porque ya no lo recibe con frecuencia, sino que lo brinda y, sin una retroalimentación real, la imagen de ti mismo puede desconectarse de la realidad. Asimismo, indicó que algunos líderes creen que pedir feedback implica exponerse y que resulta contradictorio con su rol, cuando es todo lo contrario.

“Cuando un líder pide feedback, le está dando a su equipo un mensaje muy poderoso: aquí se puede hablar con honestidad. ¡Eso es cultura! Y la cultura la construye quien está arriba”, dijo.

Agregó que los líderes que aprenden a pedir feedback de forma genuina toman mejores decisiones, tienen equipos más leales y se adaptan mucho más rápido al cambio. “¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien de tu equipo cómo puedes mejorar? Si no recuerdas la respuesta, ese es tu punto de partida”, expresó.