Tras asumir el cargo de presidente de la comisión, Varas Seguín declaró formalmente instalada la comisión y agradeció la confianza de sus integrantes. (Foto: Congreso)
Tras asumir el cargo de presidente de la comisión, Varas Seguín declaró formalmente instalada la comisión y agradeció la confianza de sus integrantes. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El diputado Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú) fue elegido, por unanimidad, como presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

En la mesa directiva también estarán los diputados Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) y Aldo Bravo Quispe (Renovación Popular), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.

“Las acusaciones constitucionales no son un asunto menor”, señaló al remarcar que cada denuncia deberá ser evaluada con seriedad y responsabilidad, conforme a la Constitución y al Reglamento.

Funciones

Las funciones de la comisión son investigar y evaluar denuncias constitucionales de antejuicio y juicio político; así como, elaborar informes técnicos sobre las denuncias presentadas.

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