El diputado Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú) fue elegido, por unanimidad, como presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

En la mesa directiva también estarán los diputados Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) y Aldo Bravo Quispe (Renovación Popular), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.

Tras asumir el cargo, Varas Seguín declaró formalmente instalada la comisión y agradeció la confianza de sus integrantes. Asimismo, afirmó que conducirá este grupo de trabajo bajo los principios de objetividad, transparencia y estricto respeto al debido proceso.

“Las acusaciones constitucionales no son un asunto menor”, señaló al remarcar que cada denuncia deberá ser evaluada con seriedad y responsabilidad, conforme a la Constitución y al Reglamento.

Tras la elección de su Mesa Directiva, quedó instalada la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.



Entre sus funciones estará investigar y evaluar las denuncias constitucionales de juicio o antejuicio… pic.twitter.com/JLbxhY2PrL — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 18, 2026

Funciones

Las funciones de la comisión son investigar y evaluar denuncias constitucionales de antejuicio y juicio político; así como, elaborar informes técnicos sobre las denuncias presentadas.

Asimismo, podrá remitir los dictámenes e informes aprobados al Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado, cuando corresponda.