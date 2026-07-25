Presentan listas para la Mesa Directiva del Senado. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Presentan listas para la Mesa Directiva del Senado. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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de candidatos a presidir la Mesa Directiva en el Senado.

presentaron la primera lista alrededor de las 10:30 de la mañana ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República.

La propuesta conjunta va de la siguiente manera:

  • Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) — Presidente del Senado
  • Alejandro Muñante (Renovación Popular) — Primer vicepresidente
  • Nilza Chacón (Fuerza Popular) — Segunda vicepresidenta
  • Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) — Tercer vicepresidente
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“Estamos acá representados muchas regiones del Perú y creo que esta es realmente la propuesta que finalmente va a tener el voto mayoritario”, señaló Patricia Juárez.

Por otro lado,

  • Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) — Presidente del Senado
  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) — Primer vicepresidente
  • Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente
  • Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) — Tercera vicepresidenta
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Cabe precisar que solo pueden presentarse las listas correspondientes hasta el mediodía del 25 de julio. La elección se realizará el domingo 26 de julio al mediodía.

Las listas solo pueden presentarse hasta el mediodía del 25 de julio. La elección se realizará al día siguiente a la misma hora. Foto: Congreso.
Las listas solo pueden presentarse hasta el mediodía del 25 de julio. La elección se realizará al día siguiente a la misma hora. Foto: Congreso.

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