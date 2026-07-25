Los legisladores en el Congreso de la República presentaron las listas correspondientes de candidatos a presidir la Mesa Directiva en el Senado.

Las senadoras Patricia Juárez y Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular y Renovación Popular respectivamente, voceras de sus respectivas bancadas en el Senado, presentaron la primera lista alrededor de las 10:30 de la mañana ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República.

La propuesta conjunta va de la siguiente manera:

Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) — Presidente del Senado

Alejandro Muñante (Renovación Popular) — Primer vicepresidente

Nilza Chacón (Fuerza Popular) — Segunda vicepresidenta

Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) — Tercer vicepresidente

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi considera que bancada de gobierno deba presidir las dos cámaras del Congreso

“Estamos acá representados muchas regiones del Perú y creo que esta es realmente la propuesta que finalmente va a tener el voto mayoritario”, señaló Patricia Juárez.

Por otro lado, a las 10:54 de la mañana presentaron la segunda lista conformada de la siguiente manera.

Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) — Presidente del Senado

Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) — Primer vicepresidente

Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente

Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) — Tercera vicepresidenta

LEA TAMBIÉN: Congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular de Lima renunciarán a gastos de instalación

Cabe precisar que solo pueden presentarse las listas correspondientes hasta el mediodía del 25 de julio. La elección se realizará el domingo 26 de julio al mediodía.