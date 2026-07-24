Keiko Fujimori. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Keiko Fujimori. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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El partido político Fuerza Popular expresó su rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en dicho país no volverían a realizarse elecciones para evitar que la oposición llegue al poder.

, señalaron en un comunicado.

La organización política que lidera Keiko Fujimori manifestó, además, su solidaridad con el pueblo nicaragüense, con los presos políticos, los periodistas que afrontan persecución, los líderes opositores de ese país que están en el exilio “y con todos aquellos que resisten frente a una dictadura consolidada”.

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“Anunciar de manera pública y desafiante que un pueblo no volverá a elegir a sus gobernantes constituye un atropello inaceptable contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses y una afrenta directa a los principios democráticos que rigen a las naciones libres de nuestro hemisferio”, remarca Fuerza Popular.

“No volverá a haber elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder [...]. Por mucha plata que les den los yanquis [Estados Unidos], no podrán”, aseveró el político nicaragüense de 80 años en un discurso televisado.

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