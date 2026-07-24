El partido político Fuerza Popular expresó su rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en dicho país no volverían a realizarse elecciones para evitar que la oposición llegue al poder.

“Fuerza Popular expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del gobernante de facto de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en su país ‘no volverá a haber elecciones’, sepultando de manera explícita cualquier posibilidad de alternancia democrática”, señalaron en un comunicado.

La organización política que lidera Keiko Fujimori manifestó, además, su solidaridad con el pueblo nicaragüense, con los presos políticos, los periodistas que afrontan persecución, los líderes opositores de ese país que están en el exilio “y con todos aquellos que resisten frente a una dictadura consolidada”.

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#Comunicado: Rechazamos las declaraciones antidemocráticas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. pic.twitter.com/vu8qaPDeM5 — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) July 23, 2026

“Anunciar de manera pública y desafiante que un pueblo no volverá a elegir a sus gobernantes constituye un atropello inaceptable contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses y una afrenta directa a los principios democráticos que rigen a las naciones libres de nuestro hemisferio”, remarca Fuerza Popular.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, expresó recientemente durante un acto público su rechazo a que se efectúen elecciones generales en dicho país. Afirmó además que trabajará con el Parlamento para impulsar leyes con esa finalidad.

“No volverá a haber elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder [...]. Por mucha plata que les den los yanquis [Estados Unidos], no podrán”, aseveró el político nicaragüense de 80 años en un discurso televisado.