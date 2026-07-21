Keiko Fujimori planteó que Fuerza Popular presida la Cámara de Senadores y alcanzar un acuerdo con Renovación Popular para que esta última agrupación encabece la Cámara de Diputados, reveló el líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto.

Fue al comentar la reunión que sostuvo con la mandataria electa la semana pasada, en Punto Final.

“Nuestra evaluación política, y lo he comentado con ella, es que el fujimorismo no debería dirigir ninguna de las dos cámaras, ni en la Mesa Directiva ni en la presidencia. Porque en el anterior Congreso la mayoría ha sido ejercida por Fuerza Popular y otras fuerzas, que nos están dejando esto, más algunas leyes que son francamente abusivas o regresivas”, indicó.

Consultado sobre cuál era la propuesta de Keiko Fujimori respecto a la conformación de las mesas directivas del Parlamento, Nieto respondió: “Una mayoría otorgando a Fuerza Popular la presidencia del Senado y, entiendo yo, eventualmente, un arreglo con Renovación Popular para ceder la Cámara de Diputados”.

El excandidato presidencial indicó que su agrupación considera necesario que exista un mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“Si Fuerza Popular nos coloca temas o leyes que vayan en el sentido de lo que la mayoría del país considera que debe hacerse, vamos a votar a favor, no tenga duda de eso. Pero, si hay derivas autoritarias, nos vamos a oponer, porque hay que restablecer el equilibrio de poderes y el control del Ejecutivo desde el Congreso”, apuntó.

El líder del Partido del Buen Gobierno indicó que presidenta electa propuso ceder Cámara de Diputados a Renovación Popular. (Foto: GEC)

Nieto señaló que Fujimori escuchó las propuestas sin expresar una posición definitiva. “Ella ha escuchado, no ha dado ninguna opinión; ha escuchado nuestro punto de vista, como nosotros también hemos escuchado”, indicó.

Finalmente, el líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que el funcionamiento del futuro Congreso bicameral obligará a las bancadas a buscar consensos para aprobar reformas, debido a las mayorías requeridas en el Senado. Asimismo, adelantó que una de las primeras iniciativas que impulsará su agrupación será eliminar el bono parlamentario.

“Lo primero que se debe hacer es la renuncia a ese bono que es innecesario, un tipo de privilegio. Desde nuestra bancada es prioridad revisar todo eso”, concluyó.