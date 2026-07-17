La presidenta electa Keiko Fujimori tuvo este viernes distintas reuniones en su oficina. Por la mañana, recibió a alcaldes de Lima Norte y por la tarde se reunió con representantes del Banco Mundial.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, junto con Ariel Yepes, director de división de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para el Banco Mundial, llegaron hasta el local en San Isidro.

Según se pudo conocer, la conversación se centró en algunas medidas que podría tomar el gobierno entrante para afianzar el tema económico, a fin de impulsar el crecimiento del país.

Cabe señalar que durante la campaña de segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular indicó que una de sus prioridades será impulsar el crecimiento económico.

Reunión con alcaldes

Por la mañana, Keiko Fujimori recibió a alcaldes de Lima Norte, y otros distritos, quienes le pidieron poner la seguridad ciudadana como eje de su próxima gestión. Asimismo, fue un espacio en el que los burgomaestres expusieron algunas de sus estrategias para combatir la delincuencia.