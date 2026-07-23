Las candidaturas de Fuerza Popular para la Mesa Directiva del Congreso de la República aún no se develan, pese a que ya se vocean algunos nombres. El diputado electo por Fuerza Popular, Pier Figari, señaló que su bancada todavía no ha definido a los candidatos que postularán a la dirección del Congreso y pidió esperar los plazos establecidos antes de especular sobre posibles nombres o alianzas.

Consultado sobre la posibilidad de que Fuerza Popular presida alguna de las cámaras del nuevo Parlamento, Figari manifestó que ese asunto todavía no ha sido discutido por la bancada. “Nos hemos reunido como bancada, pero todavía no hemos abordado ese tema”, expresó.

Añadió que tampoco se han definido eventuales alianzas con otras agrupaciones políticas para la conformación de listas, infomó Canal N.

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Sobre los nombres que podrían asumir la conducción del Congreso, Figari reiteró que corresponde esperar la inscripción formal de las candidaturas. “Hay que tener un poquito de paciencia. Todavía no se presentan las listas y lo oficial es lo que se presenta”, manifestó.

Agregó que la elección se desarrollará respetando los mecanismos democráticos internos del Parlamento.

¿Irregularidades detectadas por el equipo de transferencia de Fuerza Popular?

Figari sostuvo que no conoce a detalle sobre las presuntas irregularidades detectadas por el equipo de transferencia de Fuerza Popular en la gestión del presidente José Balcázar.

“No conozco ese detalle de las irregularidades, cuando nos brinden la información y salgan los voceros encargados de ello, se conocerá el detalle”, expresó.

“Va a ser evaluada pero serán otras personas que están viendo el tema de las transferencias no lo estoy viendo yo que creo que es lo que corresponde que sean ellos quienes brinden información exacta a ustedes para no entrar en especulación”, agregó.

Pierre Figari, a su salida del local de fuerza popular en San Borja. Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

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¿Lista multipartidaria para el Congreso?

Ante la consulta sobre una posible lista conjunta con otras bancadas, como Renovación Popular, el legislador electo evitó adelantar posiciones. “A mí me gusta opinar, siempre soy una persona muy orgánica y en el tema de quiénes conforman las listas pienso que lo mejor es tener un poquito de paciencia”, insistió.

De otro lado, Figari sostuvo que el próximo Congreso deberá priorizar el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas políticas. “Este Perú que tenemos que empezar a trabajar no lo va a hacer solo el fujimorismo; lo vamos a hacer todos los peruanos de bien. Lo vamos a hacer de manera conjunta, con las puertas abiertas y sin mirar colores ni tendencias políticas”, expresó.