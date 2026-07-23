Keiko Fujimori visita a familias afectadas por incendio en La Victoria. Foto: GEC.
Keiko Fujimori visita a familias afectadas por incendio en La Victoria. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Ya tiene fecha el primer Consejo de Ministros, la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que se llevará a cabo el 29 de julio.

con el propósito de impulsar acciones inmediatas al inicio del nuevo gobierno.

“El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden”, enfatizó.

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El anuncio lo hizo tras visita la zona del incendio registrado en La Victoria, donde fallecieron diez personas, entre ellas cinco menores de edad. De acuerdo a las pimeras versiones se trataría de un ataque de extorsionadores.

Fujimori calificó el hecho como “una matanza” e indicó que su equipo de transferencia ya coordina con los futuros ministros las primeras decisiones de la administración entrante.

La PNP investiga las causas del incendio en La Victoria. (Foto: César Grados / @photo.gec)
La PNP investiga las causas del incendio en La Victoria. (Foto: César Grados / @photo.gec)
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Primer viaje como presidenta

La mandataria electa precisó que su primer viaje oficial al interior del país tendrá como destino la provincia de Chupaca, ubicada en la región Junín, donde se reunirá con los ciudadanos damnificados del sismo del pasado 18 de julio.

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