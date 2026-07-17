Un grupo de alcaldes de Lima Metropolitana y el Callao sostuvo este viernes una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para abordar propuestas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y coordinar acciones frente a otros desafíos de gestión, como la prevención por la llegada del Fenómeno El Niño.

Al encuentro, realizado en la Oficina de la Presidenta Electa, en San Isidro, asistieron los alcaldes de Santiago de Surco, Carlos Bruce; Miraflores, Carlos Canales; San Miguel, Eduardo Bless; Breña, Luis Felipe de la Mata; y Bellavista, Alexander Callán. También participaron los diputados electos Cecilia Chacón y Pier Figari.

Al término de la reunión, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, señaló que uno de los principales temas fue la posibilidad de dotar al serenazgo de armas no letales para reforzar la lucha contra la delincuencia.

En este encuentro los burgomaestres de Lima y el Callao también propusieron reforzar el uso de tecnología para combatir criminalidad. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.

Asimismo, indicó que se evaluó agilizar el pago a los policías que brindan seguridad durante sus días de franco y fortalecer el uso de tecnología para combatir el crimen.

Bruce agregó que también se discutieron medidas de prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño, con el objetivo de que los distritos con menor nivel de riesgo puedan apoyar a las jurisdicciones más vulnerables.

Además, precisó que en la reunión se abordaron otros temas, como los taxis colectivos, el desarrollo urbano y la problemática de la vivienda social.

Alcaldes destacan disposición al diálogo

“Creo representar el sentir de los alcaldes aquí presentes, estamos viendo a una presidenta muy proactiva, ejecutiva, que comprende rápidamente el sentido de los temas que se le plantean y eso ha hecho que sea una reunión muy rápida y muy efectiva”, señaló Carlos Bruce.

Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, coincidió en que el nuevo gobierno representa una esperanza, porque está dispuesto a escuchar los problemas de los distritos y a ofrecer soluciones. “Esto nos da muchísima esperanza porque esperamos que sean cinco años de un gobierno sólido con puertas abiertas y con soluciones”, sostuvo.

Seguridad en el transporte e iluminación

De otro lado, el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata, señaló que durante la reunión se planteó reforzar la seguridad en los alrededores del Metropolitano. A su turno, el alcalde de Bellavista, Alexander Callán, destacó la necesidad de mejorar la iluminación de las vías públicas mediante la instalación de luminarias LED.

En tanto, el alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, afirmó que el encuentro permitió exponer las principales preocupaciones de los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana y expresó su expectativa de que las propuestas se traduzcan en acciones concretas durante la próxima gestión.

De acuerdo con los alcaldes, la presidenta electa manifestó la disposición de su futuro gobierno para trabajar de manera coordinada con las municipalidades en la atención de los principales problemas que enfrentan sus jurisdicciones.