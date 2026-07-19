La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio de 2026, en el Palacio Legislativo, de acuerdo con un comunicado emitido por la Oficialía Mayor del Congreso.

La fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, bajo la presidencia del senador electo Miguel Torres Morales.

Mediante un segundo comunicado, la Oficialía Mayor, invocó a los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 a presentar, el viernes 24 de julio de 2026, los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. Foto: Congreso de la República.

De conformidad con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, el documento señala que, en la misma fecha, las organizaciones políticas deberán acreditar a sus respectivos portavoces titular y suplente.

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