JNE deja sin efecto credencial de senador a Rafael López Aliaga. Foto: GEC.
JNE deja sin efecto credencial de senador a Rafael López Aliaga. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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, oficializada mediante la Resolución 1757-2026-JNE.

En el documento, el JNE mencionó que su competencia continúa cuando hay controversias que afectan la representación política.

y no implica por sí misma el inicio del mandato del artículo 95, por lo que en este caso el carácter irrenunciable del mandato no llegó a realizarse en este caso específico.

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Ante ello,

El tribunal electoral remarcó que esta convocatoria representa el mecanismo legal para ejecutar el resultado, representado en las elecciones generales.

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La resolución señaló que esta decisión no implica controlar el artículo 95 de la Constitución ni fijar un precedente general sobre renunciabilidad, sino que constituye una solución jurídica coordinada para un supuesto no previsto por la ley.

Cabe precisar que

“Las sanciones disciplinarias que imponen las cámaras a sus representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura”, se precisa en la Constitución.

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Tras este escenario, el Pleno del JNE ordenó a su Oficina General de Asesoría Jurídica elaborar un proyecto de ley para regular este tipo de situaciones en futuros procesos electorales, cuando senadores o diputados electos decidan no asumir el cargo antes de la instalación del Congreso.

La propuesta será remitida al Congreso para su discusión y eventual aprobación, precisando que la falta de regulación sobre la no incorporación previa a la juramentación genera incertidumbre en la representación democrática, por lo que el proyecto fijará plazos y formalidades para quienes opten por decisiones similares.

Sede del Jurado Nacional de Elecciones en el centro de Lima. (Foto: Andina)
Sede del Jurado Nacional de Elecciones en el centro de Lima. (Foto: Andina)

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