El superávit de la balanza comercial del Perú continuó ampliándose y alcanzó un nuevo máximo de US$ 44,431 millones en los doce meses acumulados a mayo de 2026 , según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Solo en mayo, el país registró un saldo comercial positivo de US$ 3,473 millones, cifra superior en US$ 1,518 millones a la obtenida en el mismo mes del año pasado.

Este resultado estuvo impulsado por el desempeño de las exportaciones, que sumaron US$ 9,415 millones, un crecimiento de 38.9% respecto a mayo de 2025.

Fuente: SUNAT y BCRP.

El avance respondió principalmente al incremento de 31.2% en los precios promedio de exportación, así como al aumento de 5.9% en el volumen de los envíos al exterior.

En paralelo, las importaciones también mostraron un comportamiento dinámico. En mayo alcanzaron US$ 5,941 millones, lo que representó un incremento de 23.2% frente al mismo mes del año anterior.

1/ Las exportaciones de cobre,zinc y molibdeno se han estimado sobre la base de las exportaciones reportadas al Minem, en los casos de empresas que habiendo realizado embarques aún no figuran en el registro de exportación. Fuente: SUNAT y BCRP.

El crecimiento obedeció, principalmente, a mayores adquisiciones de bienes de capital, petróleo y derivados, además de bienes de consumo duradero.

LEA TAMBIÉN: BCRP pone en circulación moneda de plata por los 150 años de la UNI

Entre enero y mayo de este año, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 19,509 millones, monto que casi duplicó el registrado en el mismo periodo de 2025, cuando ascendió a US$ 10,511 millones.