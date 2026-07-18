El superávit de la balanza comercial del Perú continuó ampliándose y alcanzó un nuevo máximo de US$ 44,431 millones en los doce meses acumulados a mayo de 2026, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).
Solo en mayo, el país registró un saldo comercial positivo de US$ 3,473 millones, cifra superior en US$ 1,518 millones a la obtenida en el mismo mes del año pasado.
Este resultado estuvo impulsado por el desempeño de las exportaciones, que sumaron US$ 9,415 millones, un crecimiento de 38.9% respecto a mayo de 2025.
El avance respondió principalmente al incremento de 31.2% en los precios promedio de exportación, así como al aumento de 5.9% en el volumen de los envíos al exterior.
En paralelo, las importaciones también mostraron un comportamiento dinámico. En mayo alcanzaron US$ 5,941 millones, lo que representó un incremento de 23.2% frente al mismo mes del año anterior.
El crecimiento obedeció, principalmente, a mayores adquisiciones de bienes de capital, petróleo y derivados, además de bienes de consumo duradero.
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Entre enero y mayo de este año, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 19,509 millones, monto que casi duplicó el registrado en el mismo periodo de 2025, cuando ascendió a US$ 10,511 millones.