Julio Velarde, presidente del BCR
Julio Velarde, presidente del BCR
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió que el Fenómeno El Niño ya empezó a impactar la actividad económica del país y podría deteriorar los indicadores en los próximos meses.

Durante su intervención, frente a la presidenta electa Keiko Fujimori, Velarde explicó que, aunque el panorama económico actual es favorable y los indicadores de corto plazo siguen mostrando resultados positivos, el choque climático representa el principal riesgo para el desempeño de la economía.

Nota en desarrollo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.