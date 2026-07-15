El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió que el Fenómeno El Niño ya empezó a impactar la actividad económica del país y podría deteriorar los indicadores en los próximos meses.
Durante su intervención, frente a la presidenta electa Keiko Fujimori, Velarde explicó que, aunque el panorama económico actual es favorable y los indicadores de corto plazo siguen mostrando resultados positivos, el choque climático representa el principal riesgo para el desempeño de la economía.
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