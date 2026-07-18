Decreto supremo optimiza procedimientos para la exploración minera. Foto: Minem.
Decreto supremo optimiza procedimientos para la exploración minera. Foto: Minem.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno modificó el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, con el objetivo de agilizar la evaluación de proyectos y fomentar nuevas inversiones en el sector.

A través del Decreto Supremo N.° 014-2026-EM, el elevó de 40 a 60 el número máximo de plataformas de exploración que podrán tramitarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), instrumento cuya evaluación toma 30 días hábiles.

Antes de esta modificación, los proyectos que superaban las 40 plataformas debían presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd), cuyo proceso de evaluación demanda 90 días hábiles.

La norma también incorpora cambios para hacer más predecible la tramitación ambiental. Entre ellos, establece plazos para las entidades involucradas y los administrados, evita la duplicidad de observaciones entre las autoridades evaluadoras e incorpora mecanismos de asistencia técnica para facilitar la subsanación de observaciones.

MINEM reduce tiempos para proyectos de exploración minera con cambios en evaluación ambiental. Foto: MINEM
MINEM reduce tiempos para proyectos de exploración minera con cambios en evaluación ambiental. Foto: MINEM

Asimismo, permitirá que el administrado sea notificado con las observaciones formuladas por la entidad evaluadora incluso cuando una entidad opinante aún no haya emitido su informe, evitando que el procedimiento quede paralizado por esa demora.

, afirmó que la modificación busca acelerar el desarrollo de proyectos de exploración sin flexibilizar las exigencias ambientales.

“Esta norma no significa ceder terreno en materia ambiental; los estándares de protección se mantienen intactos. Lo que hacemos es ordenar y agilizar el procedimiento, para que el país pueda contar con más proyectos de exploración, más inversión y más empleo”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Minem: Paita tendrá polo petroquímico que impulsaría inversiones por más de US$ 1,000

Con esta medida, el Ejecutivo busca dinamizar la cartera de proyectos de exploración minera, impulsar la inversión privada y brindar mayor predictibilidad a los procedimientos ambientales del sector.

TE PUEDE INTERESAR

Orygen del Grupo Romero alista cartera de 3 GW en renovables y apuesta por baterías
Minem designó a nuevo viceministerio de Hidrocarburos
¿Tía María en “peligro”? Municipio de Islay objeta su entrada en operación: esto se discute

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.