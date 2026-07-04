Este viernes José Alberto Peralta Pérez fue designado como nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Marco Eric Agama Rodríguez al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 028-2026-EM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

José Alberto Peralta Pérez fue designado como nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Foto: El Peruano.

En paralelo, la Resolución Suprema N.º 027-2026-EM formalizó la salida de Agama Rodríguez y el Ejecutivo expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

El nuevo viceministro ocupará un cargo de confianza dentro del Minem y tendrá a su cargo la formulación, coordinación, ejecución y supervisión de la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de acuerdo con la normativa vigente.

La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas establece que este sector cuenta con los viceministerios de Electricidad, Hidrocarburos y Minas como parte de su estructura básica.

Ambas resoluciones fueron firmadas por el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta y el presidente José María Balcázar, con lo que se oficializó la decisión adoptada por el Gobierno.