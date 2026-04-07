Minem. (Foto:Difusión)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó hoy a Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa Valderrama como nueva viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Juan Isaías Samanez Bilbao.

Mediante , publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministra de Minas a Mayra Figueroa Valderrama, cargo considerado de confianza.

Asimismo, vía , se aceptó la renuncia de Juan Samanez Bilbao, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas desde el 5 de febrero del 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.

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