El Congreso de la República condecoró a José Jerí con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su gestión como expresidente del Parlamento. La distinción fue entregada durante una ceremonia privada realizada en una de las salas del Palacio Legislativo.

En la actividad participaron integrantes de la Mesa Directiva y el actual titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien estuvo a cargo de la entrega del reconocimiento. Hasta el momento, el Parlamento no ha informado los detalles del acuerdo que sustentó la concesión de la condecoración.

Cuestionamientos al reconocimiento

La entrega de la Medalla Gran Cruz se produjo a pesar de que integrantes de la bancada de Somos Perú habían expresado reparos a que reciba este tipo de distinción debido a las investigaciones fiscales que enfrenta. Sin embargo, el acto protocolar se desarrolló de manera reservada.

Según el partido, Jerí Oré carga con una serie de cuestionamientos constitucionales que lo apartaron de la magistratura del Estado, por lo que resultaría “incongruente y agraviante” que se lo honre por la presunta comisión de delitos como:

Atentar contra la libertad sexual (violación sexual), y por su “conducta de rebeldía y desacato” frente a la justicia por incumplir con la pericia psicológica ordenada en su momento.

Grave afectación a la neutralidad en comisiones investigadoras del Parlamento —dentro de este criterio, su vínculo con Zhihua Yang—.

Conducta clandestina y reuniones extraoficiales con proveedores estatales, por sus encuentros nocturnos y encubiertos con el empresario Zhihua Yang.

Flexibilización de la seguridad institucional a favor de ciudadanos con restricciones legales. Por ejemplo, el ingreso a Palacio del ciudadano chino Ji Wu Xiaodong, quien tenía arresto domiciliario cuando se encontró con el exmandatario José Jerí.

LEA TAMBIÉN: José María Balcázar pidió al Congreso recibir pensión vitalicia

La condecoración se realizó sin convocatoria a la prensa y generó cuestionamientos por las investigaciones fiscales que afronta el ex titular del Parlamento. Foto: Andina.

Hasta ahora, el Legislativo no ha emitido una explicación oficial respecto al procedimiento seguido para aprobar la condecoración.

La existencia del acto se conoció luego de que una fotografía de la ceremonia comenzara a difundirse en redes sociales. El Congreso no anunció previamente la actividad ni permitió la cobertura de los medios de comunicación.