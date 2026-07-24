En la mañana de este viernes 24 de julio quedó instalada la Cámara de Senadores, conforme a lo programado por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Desde las 4:00 pm de este viernes 24 de julio, los 130 legisladores electos también prestarán juramento en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

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Así fue la juramentación de los senadores

En una ceremonia realizada en el hemiciclo del Senado, los 60 senadores electos para el quinquenio 2026-2031 prestaron juramento en una jornada marcada por promesas a Dios, la familia, la libertad, las víctimas del autoritarismo político, los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo e incluso hacia la mandataria electa Keiko Fujimori.

¿Cuándo se elegirá a la primera Mesa Directiva del Senado 2026? Miguel Torres (Fuerza Popular) informó que la elección de la primera Mesa Directiva del Senado se realizará el domingo 26 de julio al mediodía.