Diputados juramentarán desde las 4:00 pm de este viernes 24 de julio. Foto: difusión / Congreso
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Redacción Gestión
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En la mañana de este viernes 24 de julio quedó instalada

Desde las 4:00 pm de este viernes 24 de julio, los 130 legisladores electos también prestarán juramento en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

16:58

El diputado Juan Cabrera (OBRAS) prestó juramento en español, quechua e inglés.


"Por un Perú multiétnico, multirracial y multilingüe, ari, sullullchani; yes I swear; sí, juro".

16:56

También han prestado juramento en el partido naranja Jaime Abensur, Luis Arturo Alegría, Gladys Andrade, Karina Beteta, Ángel Bobadilla.


16:55

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) menciona en su juramento: "Por los jóvenes, la vida y la familia, y por todos los fujimoristas que luchan por reivindicar el fujimorismo".

16:23

Cecilia Chacón es la primera en jurar al cargo como diputada para el periodo 2026-2031. "Por una verdadera unión y reconciliación", dijo.


Ahora, procederá a tomar juramento al resto de diputados electos.

16:13

Así será la composición de la Cámara de Diputados por partido político:


Fuerza Popular: 41 diputados

Juntos por el Perú: 32 diputados

Buen Gobierno: 18 diputados

Renovación Popular: 18 diputados

OBRAS: 14 diputados

Ahora Nación: 10 diputados

16:07

El acto de juramentación de los 130 diputados será dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

Así fue la juramentación de los senadores

En una ceremonia realizada en el hemiciclo del Senado, los 60 senadores electos para el quinquenio 2026-2031 prestaron juramento en una jornada marcada por promesas a Dios, la familia, la libertad, las víctimas del autoritarismo político, los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo e incluso hacia la mandataria electa Keiko Fujimori.

¿Cuándo se elegirá a la primera Mesa Directiva del Senado 2026? Miguel Torres (Fuerza Popular) informó que la elección de la primera Mesa Directiva del Senado se realizará el domingo 26 de julio al mediodía.

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