El hemiciclo del Senado, así como la Cámara de Diputados, órganos del Congreso bicameral, iniciarán funciones el próximo 27 de julio, tras su instalación. Conoce aquí las funciones que cumplirán los 60 senadores.

Así queda conformado el Senado en el Perú

(Fuente: Andina)

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¿Cómo fueron electos?

De los 60 senadores, 30 fueron elegidos por distrito electoral múltiple y los restantes 30 integrantes del Senado, electos para un distrito electoral único nacional.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 30 senadores electos por distrito electoral múltiple un senador fue electo por cada suscripción, o departamento, cuatro por Lima Metropolitana, uno por la Provincial Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

Mientras tanto, los otros 30 miembros del Senado fueron elegidos para un distrito electoral único nacional o con el voto de todos los electores a escala nacional.

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Funciones del Senado

El Senado tendrá la función de aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados; así como elegir al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de Reserva.

También designar al contralor general de la República y ratificar al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Senado está facultado para autorizar al presidente de la República a salir del país, autorizar el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional y revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario.

Tiene como funciones, igualmente, ejercer control sobre decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y decretos de régimen de excepción; aprobar tratados antes de la ratificación del presidente de la República; entre otras.

Las facultades del Senado se encuentran establecidas en la Ley 31988, ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

El JNE también recordó que los senadores son elegidos para un período de cinco años y en la designación por distrito electoral múltiple el elector puede hacer uso de un voto preferencial y, en el caso del distrito electoral único nacional, del doble voto preferencial.