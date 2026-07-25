Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La fórmula presentada está conformada de la siguiente manera:

  • Óscar de Jesús Reto Otero (Buen Gobierno) — Presidente
  • Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta
  • Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente
  • José Yataco Torrealba (Obras) — Tercer vicepresidente

A la inscripción asistieron

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Cabe precisar que la presentación de las listas para la Cámara de Diputados es hasta las 5:00 p.m. del sábado 25 de julio.

En la sesión del domingo 26,

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La elección se realizará mediante voto secreto. Primero votará el presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, luego los demás integrantes de esa Mesa y, después, el resto de senadores, llamados en orden alfabético.

Al finalizar la votación, el presidente hará el escrutinio leyendo una a una las cédulas. Resultará elegida la lista que obtendrá más de la mitad más uno de los votos de los senadores presentes. Si ninguna lista alcanza esa mayoría, se hará una segunda votación entre las dos más votadas, ganando la que consiga mayor respaldo.

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

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