El bloque integrado por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido por el Buen Gobierno inscribió la primera lista de candidatos para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La fórmula presentada está conformada de la siguiente manera:

Óscar de Jesús Reto Otero (Buen Gobierno) — Presidente

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta

Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente

José Yataco Torrealba (Obras) — Tercer vicepresidente

A la inscripción asistieron Alfonso López-Chau, Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Roberto Sánchez, quienes respaldaron que las mesas directivas de ambas cámaras sean conducidas por fuerzas de oposición.

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Cabe precisar que la presentación de las listas para la Cámara de Diputados es hasta las 5:00 p.m. del sábado 25 de julio.

En la sesión del domingo 26, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria nombrará a dos senadores como escrutadores, encargados de supervisar la votación, firmar las cédulas y participar en el conteo de los votos.

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La elección se realizará mediante voto secreto. Primero votará el presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, luego los demás integrantes de esa Mesa y, después, el resto de senadores, llamados en orden alfabético.

Al finalizar la votación, el presidente hará el escrutinio leyendo una a una las cédulas. Resultará elegida la lista que obtendrá más de la mitad más uno de los votos de los senadores presentes. Si ninguna lista alcanza esa mayoría, se hará una segunda votación entre las dos más votadas, ganando la que consiga mayor respaldo.