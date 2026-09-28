Así lo indicó, en diálogo con Gestión, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo; luego de participar de una reunión con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el último viernes.

En dicha sesión se informó que el Minem culminó sus pendientes con el informe técnico final del proyecto de masificación del gas , que le planteó la empresa Cálidda, para extender su área de concesión fuera de la capital.

En la cancha del MEF

Ahora, dicho informe técnico se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a fin de solicitar su opinión y poder continuar con este proceso. Para concretar el proyecto se debe firmar una adenda de ampliación de la concesión de Cálidda.

Aunque el titular del Minem, Guillermo Shinno, apuntó que esta firma se daría durante octubre, Salcedo delimitó el escenario a las próximas tres semanas.

“Se nos dijo que el informe ya está en manos del MEF para que podamos tener la viabilidad del proyecto. He cursado un oficio para que nos reciba, a los siete gobernadores, el ministro de economía en el transcurso de la siguiente semana (…) Lo que hemos acordado es que el Ejecutivo firme la adenda a más tardar el 15 de octubre” , refirió Salcedo, quien también es presidente del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur (Macrosur).

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El funcionario, incluso, consideró que la respuesta del ministerio debería ser automática. “Este tema ya no es novedoso para el equipo técnico del MEF. De tanta revisión y evaluación, debería ser automática su respuesta”, indicó.

Así la situación, luego de aproximadamente tres años desde que se planteó el proyecto, la firma de la adenda se daría “en cualquiera de las regiones”, también adelantó.

“Naturalmente está la exigencia del Cusco para que, siendo dueño del gas y habiendo pagado el gas más caro del Perú, sea la sede donde se firme la adenda, pero ya es una decisión corporativa en el espíritu de lo que significa para la macrorregión sur”, indicó.

El proyecto de adenda contempla una inversión superior a US$ 550 millones para construir 3,700 km de redes y beneficiar a más de 300,000 usuarios.

Salcedo estimó que el ahorro perdido para su región, al no acceder a este recurso durante alrededor de 24 años, supera los S/ 2,500 millones.

Se espera un impacto significativo en el bolsillo de las familias. | Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg

El gobernador indicó que la conectividad al gas natural le permitirá generar un gran ahorro para la economía de las familias cusqueñas, pero no es el único beneficio.

“No solo necesitamos tener gas para la cocina o para una ducha, sino para calefacción. Los meses de heladas son realmente incómodos para los ciudadanos. También nos brinda seguridad respecto a la peligrosidad del GLP”, comentó.

A esto se suma el potencial industrial. “Aspiramos a tener nuestra mediana y pequeña planta procesadora de fertilizantes. También, de acuerdo a las inversiones, producir plásticos y eso generaría puestos de trabajo, generaría innovación, conocimiento”, describió.

Impacto regional

El gobernador Salcedo indicó que han venido propiciando “una política real de garantizar energía al país”. La apuesta más de mediano plazo es combinar sectores, como energía, minería, permitiéndoles “industrializar” su economía.

“Si combinamos esos tres aspectos, prevemos un aporte del 7.5% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Podríamos acelerar el cierre de las brechas de infraestructura y sociales”, comentó.