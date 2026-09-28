El proyecto de adenda contempla una inversión superior a US$ 550 millones para construir 3,700 km de redes y beneficiar a más de 300,000 usuarios. | Difusión
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Whitney Miñán
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El proyecto de masificación de gas natural denominado “7 regiones”, que beneficiará a 15 ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Apurímac, Huancavelica y Cusco, tendrá su visto bueno formal por parte del Gobierno máximo a mediados de octubre.

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