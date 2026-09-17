El Gobierno prepara una reforma de la normativa de hidrocarburos para impulsar las inversiones en el Perú, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno.

Durante el lanzamiento de Perumin 38, el ministro señaló que la reforma apunta a incrementar las reservas de petróleo y gas natural.

“Tenemos que reformar nuestro marco legal para poder ser competitivos con los países de la región y poder seguir atrayendo inversiones que nos incrementen la reserva tanto de petróleo y como de gas natural”, dijo.

La reforma apunta a incrementar las reservas de petróleo y gas natural.(Imagen: Andina)

¿Y en minería?

En paralelo, Shinno indicó que el Gobierno viene trabajando en medidas para acelerar el desarrollo de proyectos mineros. Según señaló, el objetivo del Poder Ejecutivo es que con proyectos de inversión que avancen con mayor rapidez se pueda alcanzar crecimiento económico de 6%.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible (…) Nuestro objetivo es crecer al 6% y no hay otra forma que todos los proyectos de inversión entren cuanto antes”, refirió.

El ministro recordó que entre las principales iniciativas de inversión mineras están la ampliación de Cerro Verde, Zafranal y Tía María solo en Arequipa, mientras que a nivel nacional también se tienen proyectos como Galeno, Michiquillay, La Granja y Corani.

Además, el ministro resalto que la exploración como una etapa necesaria para ampliar y consolidar la cartera de proyectos mineros. Por ello, se preparan iniciativas para facilitar los permisos vinculados con el desarrollo de estos proyectos.