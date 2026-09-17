Apple dio el salto al mercado de los teléfonos plegables con la presentación del iPhone Duo, un dispositivo híbrido a medio camino entre el iPhone y el iPad con el que la compañía de la manzana mordida busca redefinir la productividad móvil y el consumo multimedia, aunque con una importante barrera de entrada: un precio de partida de US$ 1,999 que se encarece sensiblemente en los mercados internacionales.

El nuevo terminal, que llegará a las tiendas el próximo 23 de octubre tras abrir sus reservas a mediados de mes, cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas que permite usarlo como un móvil convencional.

Sin embargo, al desplegarse como un libro, descubre un panel interior de 7.6 pulgadas, similar al tamaño de un iPad mini, lo que lo convierte en el iPhone más delgado de la historia cuando está abierto.

La incógnita del pliegue

La gran cuestión técnica de esta categoría sigue siendo el pliegue central. Según pudo comprobar EFE, la hendidura resulta prácticamente imperceptible a la vista, aunque se nota ligeramente al tacto, gracias a una bisagra de más de 100 componentes y a un acabado mate con nanotextura que minimiza los reflejos.

No obstante, la verdadera prueba de durabilidad no se resolverá en demostraciones controladas, sino una vez que el dispositivo salga al mercado y miles de usuarios lo abran y cierren decenas de veces al día durante meses.

El doble de productividad y entretenimiento

El gigante tecnológico enfocó el iPhone Duo hacia dos vertientes principales: la productividad laboral y el entretenimiento.

Por primera vez, un iPhone cuenta con una pantalla dividida que permite, por ejemplo, consultar el navegador web y responder mensajes en paralelo, o arrastrar archivos de una ventana a otra.

Una persona sostiene el nuevo iPhone Duo este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares

Al doblarse en un ángulo de 90 grados sobre una mesa, el terminal adopta la forma de un ordenador portátil en miniatura.

Al mismo tiempo, la compañía busca seducir a los aficionados a las series y películas.

Apple sostiene que la relación de aspecto de su pantalla interior optimiza la reproducción de video panorámico al reducir al mínimo las bandas negras superior e inferior, a diferencia de otros dispositivos plegables del sector cuyas pantallas cuadradas terminan desaprovechando buena parte de la superficie visual útil.

Arquitectura de doble batería

Para alimentar dos paneles de alto brillo y superar el desafío físico que supone la bisagra central, los ingenieros de Cupertino recurrieron a un sistema de doble batería: una célula energética independiente en cada lateral.

Dado que cada mitad del teléfono aloja componentes distintos y las baterías presentan tamaños desiguales, Apple ha implementado algoritmos de sincronización y equilibrio dinámico de carga para evitar que una mitad se degrade antes que la otra, y promete hasta 31 horas de reproducción continua de video en la pantalla interior y 44 horas en la exterior.

Fotografía que muestra el nuevo iPhone Duo este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares

Un sobrecosto mayor fuera de EE.UU.

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años. No obstante, el factor determinante para su adopción será el costo.

Si bien los US$ 1,999 de partida en Estados Unidos ya sitúan al dispositivo Apple en el segmento más prémium de la telefonía, el salto resulta todavía más pronunciado fuera de sus fronteras.

El modelo básico ronda los US$ 2,160 equivalentes en Canadá, supera los US$ 2,370 en Taiwán y roza los US$ 2,700 al cambio en el Reino Unido (1,999 libras) y España (2,339 euros), confirmando que el debut plegable de Apple se perfila como un artículo reservado a los bolsillos más holgados.