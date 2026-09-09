El nuevo director ejecutivo, John Ternus, durante un evento de presentación de productos en Apple Park, en Cupertino, California.
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. presentó el miércoles su primer teléfono inteligente plegable, con lo que busca reactivar el crecimiento de su línea de productos más vendida.

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