El dispositivo, llamado iPhone Duo, busca superar los modelos plegables de sus rivales, que el director ejecutivo John Ternus comparó con dos teléfonos pegados. Al desplegarse, el Duo ofrece una pantalla de 7.6 pulgadas, la más grande hasta ahora en un iPhone, señaló el directivo. También cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y es compatible con el lápiz óptico Apple Pencil del iPad.

El dispositivo se ubicará en lo más alto de la línea de iPhone de Apple, con un precio base de US$ 1,999. Las reservas comenzarán el 16 de octubre en más de 70 países y regiones, antes de su salida a la venta el 23 de octubre.

Con la ampliación de su oferta, Apple busca demostrar que puede perfeccionar una categoría impulsada inicialmente por Samsung Electronics Co. y otros fabricantes de teléfonos inteligentes. El Duo está diseñado para sentirse más robusto y mostrar un pliegue menos visible en el centro de la pantalla al desplegarse. La interfaz de software también está pensada para aprovechar al máximo el nuevo diseño.

El teléfono plegable representa el mayor cambio de diseño en la historia del iPhone. Sin embargo, como el lanzamiento era ampliamente esperado, los inversionistas reaccionaron con tibieza al anuncio y las acciones cayeron un 1.4%, a US$ 311.92, a las 2:11 p.m. en Nueva York.

Antes, durante el evento transmitido en vivo desde la sede de la compañía en Cupertino, California, Apple presentó nuevas versiones del iPhone Pro, los AirPods y sus relojes inteligentes.

Los modelos Pro incorporan el chip A20, más rápido, y proporcionan la mayor duración de batería en la historia del iPhone, según la compañía. Las nuevas versiones de sus audífonos de menor precio, los AirPods 5, ofrecen cancelación de ruido.

Como parte del lanzamiento, Apple aumentó en US$ 100 el precio de los modelos Pro. El iPhone 18 Pro costará US$ 1,199 y el Pro Max, US$ 1,299. Los AirPods 5, entretanto, seguirán teniendo un precio inicial de US$ 129. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y los productos saldrán a la venta el 18 de septiembre.

“Hemos logrado enormes avances en las áreas más importantes”, señaló Ternus durante la presentación, entre ellas inteligencia artificial, rendimiento, duración de la batería y funciones de la cámara.

La presentación marcó el debut de Ternus, quien asumió el cargo el 1 de septiembre. Tim Cook, su antecesor, permanecerá en Apple como presidente ejecutivo.

“No podría estar más orgulloso de los equipos de Apple que hicieron posible el día de hoy”, afirmó Ternus.

Apple actualizó su línea de relojes con los modelos Series 12 y Ultra 4. La compañía destacó los nuevos chips más potentes y las capacidades de audio ampliadas de los dispositivos. Una función llamada Live Rewind, por ejemplo, permitirá a los usuarios retroceder 15 segundos para obtener una transcripción de lo que se acaba de decir.

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El iPhone 18 Pro estará disponible en un nuevo color burdeos, además de negro, plateado y un tono azulado denominado “glaciar”. Una cámara de vapor de última generación también ayuda a gestionar el calor.

La duración de la batería será de 45 horas para el modelo Pro Max —la versión más grande— y de 36 horas para el Pro, según informó Apple. El gigante tecnológico también incorpora una carga por cable más rápida, que permitirá obtener seis horas de reproducción de video con una carga de cinco minutos.

Apple no presentó un nuevo iPhone 18 estándar durante el evento. La compañía está modificando su calendario para lanzar ese modelo en primavera, junto con un iPhone 18e de menor precio y el delgado iPhone Air 2.