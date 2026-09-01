Samsung Electronics denunció ante Indecopi a la empresa peruana LAJ Import & Export E.I.R.L. por una presunta infracción a sus derechos de marca. (Foto: creada con IA/logo Samsung Perú).
Samsung Electronics denunció ante Indecopi a la empresa peruana LAJ Import & Export E.I.R.L. por una presunta infracción a sus derechos de marca. (Foto: creada con IA/logo Samsung Perú).
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Sandra Reyes
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En el mundo de la tecnología, las marcas no solo compiten por liderar el mercado, sino también por proteger su identidad. Bajo ese escenario, Samsung Electronics denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a la empresa peruana LAJ Import & Export E.I.R.L. por una presunta infracción a sus derechos de marca. ¿Qué dio origen a esta disputa?

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