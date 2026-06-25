El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó a la ciudadanía sobre dos llamados a revisión comunicados por empresas proveedoras de vehículos, debido a posibles fallas que podrían afectar la seguridad de los ocupantes.

Toyota del Perú S.A. comunicó el llamado a revisión de 445 vehículos de las marcas Lexus GX, UX y Toyota Land Cruiser Prado, fabricados en Japón entre 2023 y 2025.

Según informó, se ha identificado que el panel de instrumentos podría presentar fallas, ocasionando que algunas zonas de la pantalla queden en blanco y no se visualicen indicadores importantes como la presión del aceite del motor, la temperatura del refrigerante, la carga eléctrica o mensajes de advertencia. Esta situación podría comprometer la seguridad durante la conducción.

Los consumidores pueden verificar si su vehículo está incluido ingresando el VIN. Alerta disponible en este enlace.

Por su parte, Honda del Perú S.A. informó el llamado a revisión de 73 minivanes Honda modelo Odyssey, fabricadas entre 2017 y 2022 en Estados Unidos.

Según señaló, se ha detectado la posibilidad de un despliegue accidental de las bolsas de aire laterales y de cortina al pasar por baches, rompemuelles o escombros en la vía, lo que incrementa el riesgo para los ocupantes del vehículo y/o terceros.

Para más información, los consumidores pueden ingresar al portal para verificar si su unidad forma parte de la campaña. Alerta disponible en este enlace.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que generen riesgos aquí. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.