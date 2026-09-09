El nuevo iPhone 18 Pro Max apunta a convertirse en uno de los celulares más buscados por la comunidad hispana en Estados Unidos en lo que resta del 2026. Apple llevará a cabo un evento de presentación para este miércoles 9 de septiembre en Apple Park, California, con mucho misterio de por medio sobre qué productos anunciará ni las especificaciones de la próxima iteración de su smartphone bandera. Entre los rumores más mencionados destacan una cámara con apertura mecánica, el chip A20 Pro y cambios en autonomía y conectividad del popular teléfono celular.

Para compradores en ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago, Los Ángeles y Dallas, las fechas a seguir serían el 9 de septiembre para el anuncio, el sábado 12 de septiembre para una posible apertura de preventa y el viernes 18 de septiembre como fecha estimada de llegada a tiendas. Sin embargo, Apple no ha comunicado todavía la fecha oficial de reserva, la fecha de venta ni el precio del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos.

El precio también permanece sin confirmar, aunque estimaciones publicadas por MacRumors apuntan a una posible tarifa inicial de entre 1,349 y 1,399 dólares para el iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos. De concretarse, sería un modelo de gama premium dirigido a quienes priorizan una pantalla grande, almacenamiento amplio, fotografía avanzada y alto rendimiento para creación de contenido, trabajo o entretenimiento. Las especificaciones definitivas, configuraciones disponibles y precios por capacidad se conocerán cuando Apple presente el producto o publique sus fichas de compra oficiales.

El nuevo iPhone 18 será presentado tras anunciarse su precio de venta oficial y fecha de disponibilidad en las tiendas Apple de Estados Unidos y el resto del mundo. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Fecha de lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

Apple realizará su próximo evento de hardware el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California. La compañía sí ha confirmado la celebración del evento, identificado con el lema “Surprise and shine” y, de acuerdo con reportes de la industria, el iPhone 18 Pro Max sería presentado durante esa keynote. Si Apple repite un calendario de venta similar al de otros años, el teléfono podría llegar a tiendas físicas y pedidos online en Estados Unidos a partir del viernes 18 de septiembre de 2026. Esta fecha sigue siendo estimada, por lo que puede cambiar hasta que Apple publique el cronograma definitivo.

Para el público hispano en USA, la presentación se podrá seguir desde la web de Apple, la app Apple TV y el canal oficial de Apple en YouTube. El evento tendrá lugar a las 10:00 a. m. PT, equivalente a la 1:00 p. m. ET; para quienes viven en Texas y otros estados de la zona central, comenzaría a las 12:00 p. m. CT. La hora oficial del streaming aparece confirmada en la convocatoria del evento.

Precio del iPhone 18 Pro Max

El precio oficial del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos no está disponible todavía, porque Apple no ha anunciado el dispositivo ni su lista de precios. No es posible confirmar cuánto costará el modelo de 256 GB, ni las versiones de 512 GB o 1 TB, hasta la presentación oficial y la apertura de la tienda de Apple.

Sin embargo, las estimaciones más recientes sitúan el precio inicial entre $1,349 y $1,399 dólares para el iPhone 18 Pro Max. Es un rango de rumor, no una tarifa publicada por Apple, y podría modificarse según capacidad de almacenamiento, impuestos estatales, canje de un equipo anterior y promociones de operadores como AT&T, T-Mobile o Verizon.

Quienes planeen comprarlo en Estados Unidos deben considerar el costo final con impuestos, ya que el precio que Apple muestra inicialmente suele ser antes de los tributos locales. También conviene comparar el pago total desbloqueado con las cuotas mensuales y créditos promocionales de las operadoras, revisando con cuidado requisitos como una línea elegible, activación, trade-in y plazos de permanencia.

Características del iPhone 18 Pro Max

Las características oficiales del iPhone 18 Pro Max todavía no han sido reveladas por Apple. Los detalles que circulan corresponden a filtraciones y proyecciones de medios tecnológicos; por ello, podrían cambiar antes del anuncio o no llegar al producto final.

Entre los cambios esperados se encuentra el procesador A20 Pro, que podría ofrecer mejoras de rendimiento y eficiencia frente a la generación anterior. También se reportan avances en batería, un módem C2 de Apple para conectividad y nuevos acabados en tonos rojo oscuro y azul claro.

La cámara es uno de los puntos que más expectativa genera. Reportes citados antes de la presentación señalan que el iPhone 18 Pro Max podría incluir una función de apertura mecánica o variable en su cámara principal, una tecnología que permitiría ajustar físicamente la entrada de luz y potenciar los retratos o las fotos tomadas en situaciones de iluminación compleja. Esta novedad se ha mencionado específicamente para el modelo Pro Max y no necesariamente para el iPhone 18 Pro estándar.

También se esperan opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento, además de una pantalla de alrededor de 6.9 pulgadas, según los reportes disponibles. Apple aún no ha confirmado tamaño de pantalla, resolución, batería, cámaras, colores, RAM, resistencia, sistema operativo ni capacidades de inteligencia artificial para este supuesto modelo.

Preventa del iPhone 18 Pro Max

La preventa del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos todavía no ha sido confirmada por Apple. Varios reportes apuntan al sábado 12 de septiembre de 2026 como posible fecha de inicio de reservas, con una hora estimada de las 12:00 a. m. PT / 3:00 a. m. ET. Esta fecha se atribuye a un posible ajuste del calendario habitual de Apple, ya que el viernes 11 de septiembre coincide con el aniversario de los atentados en Nueva York de 2001.

Cuando Apple habilite las reservas, el iPhone 18 Pro Max normalmente podrá comprarse desde la Apple Store online y app Apple Store, así como por medio de sus tiendas físicas, operadores móviles y distribuidores autorizados participantes en Estados Unidos. La disponibilidad puede variar por color, capacidad, modalidad desbloqueada o plan con operador, y los modelos Pro Max suelen tener mayor demanda en las primeras horas.

Para prepararte, inicia sesión con anticipación en tu Apple Account, verifica tu dirección y método de pago, revisa si tu iPhone actual califica para trade-in y define la configuración que deseas. Si tu prioridad es recibir el dispositivo en la primera fecha de entrega, guarda tu compra como favorita y entra a la Apple Store justo cuando se habilite la preventa; estas recomendaciones son prácticas generales y no sustituyen la información que Apple publique para esta generación.

Consulta la hora de inicio para ver el Apple Event 2026 desde México, Estados Unidos, España y más países en Latinoamérica, este miércoles 9 de septiembre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Preguntas frecuentes (FAQ) del iPhone 18 Pro Max

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

La fecha de venta aún no ha sido confirmada por Apple. Diversos reportes prevén un lanzamiento comercial el 18 de septiembre de 2026, después de un posible anuncio el 9 de septiembre, pero ambas referencias deben considerarse estimaciones hasta que Apple las haga oficiales.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro Max?

Apple no ha revelado el precio oficial. Las proyecciones disponibles apuntan a un precio de salida de entre $1,349 y $1,399 dólares en Estados Unidos, posiblemente para la versión base; el precio final dependerá de la capacidad, impuestos y promociones vigentes.

¿Cuándo comienza la preventa del iPhone 18 Pro Max?

La posible fecha de preventa es el sábado 12 de septiembre de 2026, pero Apple no la ha confirmado. Un reporte menciona como hora probable las 12:00 a. m. PT / 3:00 a. m. ET, aunque también puede haber cambios en la hora exacta de apertura.

¿Qué novedades tendría el iPhone 18 Pro Max?

Entre las funciones que se rumorean aparecen el chip A20 Pro, una cámara principal con apertura mecánica o variable, mejoras de batería, un módem C2 y nuevos colores. Ninguna de estas funciones está confirmada oficialmente por Apple al momento de la publicación.

¿Dónde comprar el iPhone 18 Pro Max desde Estados Unidos?

Cuando esté disponible, se espera que pueda comprarse por la Apple Store online, la app Apple Store, Apple Stores físicas, operadores móviles estadounidenses y vendedores autorizados. Apple todavía no ha publicado la lista oficial de canales de venta para este modelo.