Este miércoles 9 de septiembre se realizó el Apple Event 2026 en Apple Park, en Cupertino, California, Estados Unidos. Bajo el lema “Surprise and shine”, Apple presentó su nueva generación de dispositivos y dio a conocer importantes novedades para su ecosistema. La compañía, fundada por Steve Jobs, celebró el evento por primera vez bajo el liderazgo de John Ternus, quien asumió como CEO tras la salida de Tim Cook del cargo. Durante la presentación, Apple mostró la nueva familia iPhone 18, con sus versiones Pro y Pro Max; además, resolvió el misterio del iPhone 18 Ultra, dispositivo móvil que marcaría la entrada de la compañía al segmento de los teléfonos plegables.

El Apple Watch también tuvo un papel destacado en la jornada. Apple presentó su nueva generación de relojes inteligentes, encabezada por el Apple Watch Series 12 y el esperado Apple Watch Ultra 4, modelos que incorporan nuevas funciones y mejoras orientadas al rendimiento, la salud, el seguimiento de la actividad física y la autonomía.

El tema de la presentación de Apple de este año será "Sorpresa y brillo".

¿Cuánto cuesta el Apple Watch 2026?

El Apple Watch Series 12 tendría un precio estimado de 450 euros en España y 449 dólares, de acuerdo con las previsiones disponibles. Si Apple mantiene esta cifra, el nuevo modelo llegaría al mercado con un precio de partida similar al de la generación anterior.

En Perú se estima que el precio del Apple Watch Series 12 cueste entre S/ 1,499 y S/ 1,699 soles. En México, el valor se calcula en un aproximado de $9,499 pesos mexicanos.

País Precio estimado Series 12 España 450 euros Estados Unidos 449 dólares México MX$9,499 Reino Unido £369 Canadá C$549 aprox. Australia A$749 aprox. Francia 449 € aprox. Portugal 449 € aprox. Alemania 449 € aprox. Italia 449 € aprox. Perú S/1,499–1,699 aprox. Colombia COP 2,099,000–2,299,000 Chile 449,990–499,990 Argentina ARS 699,000–799,000

Apple Watch Series 12: principales novedades esperadas

Si bien el Apple Watch Serie 12 no presentará un cambio radical en su diseño físico, mantendrá el estilo característico de los relojes inteligentes de Apple; las grandes modificaciones se realizarán en el software.

Nuevo procesador : Se espera una nueva generación del chip para mejorar rendimiento y eficiencia. Algunas filtraciones apuntan al S12.

: Se espera una nueva generación del chip para mejorar rendimiento y eficiencia. Algunas filtraciones apuntan al S12. Medición cardíaca continua : Una de las novedades más importantes sería un sensor capaz de registrar la frecuencia cardíaca durante todo el día, no solamente mediante mediciones periódicas.

: Una de las novedades más importantes sería un sensor capaz de registrar la frecuencia cardíaca durante todo el día, no solamente mediante mediciones periódicas. Mejoras en salud y fitness : Apple estaría preparando nuevas métricas relacionadas con bienestar, recuperación y actividad física.

: Apple estaría preparando nuevas métricas relacionadas con bienestar, recuperación y actividad física. Nuevas funciones para entrenamientos : El código de watchOS 27 apunta a un seguimiento más detallado de los ejercicios de fuerza, incluyendo series, repeticiones, peso y duración.

: El código de watchOS 27 apunta a un seguimiento más detallado de los ejercicios de fuerza, incluyendo series, repeticiones, peso y duración. Posible regreso de la cerámica : Las filtraciones señalan que Apple podría recuperar la caja de cerámica en acabados blanco y gris oscuro.

: Las filtraciones señalan que Apple podría recuperar la caja de cerámica en acabados blanco y gris oscuro. Diseño continuista : No se espera un cambio radical en la apariencia del reloj; las principales mejoras estarían en el interior y en las funciones de salud.

: No se espera un cambio radical en la apariencia del reloj; las principales mejoras estarían en el interior y en las funciones de salud. Mayor almacenamiento: Algunas referencias encontradas en el código apuntan a configuraciones de hasta 128 GB, aunque todavía no está confirmado que esta capacidad corresponda al Series 12.

¿Cuándo sale a la venta el Apple Watch 2026?

El lanzamiento del Apple Watch 2026 y la serie Ultra se realizó este miércoles 12 de septiembre. Pero saldrá a la venta al público en los próximos días de su presentación al público. Se estima el viernes 25 de septiembre (a nivel mundial).