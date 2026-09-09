Consulta cómo puedes ver el Apple Event 2026 EN VIVO con la presentación de los nuevos productos de Apple, evento que se realizará este 9 de septiembre desde California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta cómo puedes ver el Apple Event 2026 EN VIVO con la presentación de los nuevos productos de Apple, evento que se realizará este 9 de septiembre desde California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
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Desde el Apple Park en Cupertino, California, este miércoles 9 de septiembre se dará el Apple Event 2026, donde la marca de la manzana fundada por Steve Jobs finalmente dará a conocer sus novedades, incluyendo el iPhone 18 y el iPhone Ultra (el teléfono plegable). Este evento podrá ser visto desde cualquier parte del mundo, de forma completamente gratuita y aquí te dejaré con la guía completa para que puedas seguirlo minuto a minuto.

¿Cómo ver el Apple Event 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT (1:00 p. m. ET). Los usuarios podrán seguir la presentación en vivo y de forma gratuita a través de Apple.com y la aplicación Apple TV, según confirmó oficialmente Apple.

Sigue desde el escenario principal del Apple Event 2026 la transmisión en vivo para Estados Unidos y México del nuevo iPhone 18. | Crédito: apple.com / Composición Gestión Mix
Sigue desde el escenario principal del Apple Event 2026 la transmisión en vivo para Estados Unidos y México del nuevo iPhone 18. | Crédito: apple.com / Composición Gestión Mix

Horarios y dónde ver el Apple Event 2026 en Latinoamérica

El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT desde Apple Park. Apple confirmó que podrá verse gratuitamente a través de su página oficial y la aplicación Apple TV; también estará disponible en YouTube.

País / regiónHora localTV / Streaming
México11:00 a. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
España7:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Argentina2:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Chile1:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Colombia12:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Ecuador12:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Centroamérica11:00 a. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Paraguay1:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Perú12:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Uruguay2:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com
Venezuela1:00 p. m.Apple TV / YouTube / Apple.com

En Centroamérica, el horario de 11:00 a. m. corresponde a México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Panamá lo verá a las 12:00 p. m.

Todos los posibles anuncios del Apple Event 2026

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Ultra plegable
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • AirPods 5
  • Nuevas funciones de salud para Apple Watch
  • Nuevas funciones de salud para AirPods
  • Nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri
  • iOS 27 y fecha de lanzamiento
  • watchOS 27 y fecha de lanzamiento
  • Novedades de iPadOS 27
  • Novedades de macOS 27
  • Novedades de visionOS 27
  • Nuevos accesorios y correas para Apple Watch
  • Nuevos colores para iPhone y Apple Watch
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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