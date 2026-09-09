Desde el Apple Park en Cupertino, California, este miércoles 9 de septiembre se dará el Apple Event 2026, donde la marca de la manzana fundada por Steve Jobs finalmente dará a conocer sus novedades, incluyendo el iPhone 18 y el iPhone Ultra (el teléfono plegable). Este evento podrá ser visto desde cualquier parte del mundo, de forma completamente gratuita y aquí te dejaré con la guía completa para que puedas seguirlo minuto a minuto .

¿Cómo ver el Apple Event 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT (1:00 p. m. ET). Los usuarios podrán seguir la presentación en vivo y de forma gratuita a través de Apple.com y la aplicación Apple TV, según confirmó oficialmente Apple.

Sigue desde el escenario principal del Apple Event 2026 la transmisión en vivo para Estados Unidos y México del nuevo iPhone 18. | Crédito: apple.com / Composición Gestión Mix

Horarios y dónde ver el Apple Event 2026 en Latinoamérica

El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT desde Apple Park. Apple confirmó que podrá verse gratuitamente a través de su página oficial y la aplicación Apple TV; también estará disponible en YouTube.

País / región Hora local TV / Streaming México 11:00 a. m. Apple TV / YouTube / Apple.com España 7:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Argentina 2:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Chile 1:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Colombia 12:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Ecuador 12:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Centroamérica 11:00 a. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Paraguay 1:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Perú 12:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Uruguay 2:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com Venezuela 1:00 p. m. Apple TV / YouTube / Apple.com

En Centroamérica, el horario de 11:00 a. m. corresponde a México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Panamá lo verá a las 12:00 p. m.

Todos los posibles anuncios del Apple Event 2026

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra plegable

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

Nuevas funciones de salud para Apple Watch

Nuevas funciones de salud para AirPods

Nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri

iOS 27 y fecha de lanzamiento

watchOS 27 y fecha de lanzamiento

Novedades de iPadOS 27

Novedades de macOS 27

Novedades de visionOS 27

Nuevos accesorios y correas para Apple Watch

Nuevos colores para iPhone y Apple Watch