Desde el Apple Park en Cupertino, California, este miércoles 9 de septiembre se dará el Apple Event 2026, donde la marca de la manzana fundada por Steve Jobs finalmente dará a conocer sus novedades, incluyendo el iPhone 18 y el iPhone Ultra (el teléfono plegable). Este evento podrá ser visto desde cualquier parte del mundo, de forma completamente gratuita y aquí te dejaré con la guía completa para que puedas seguirlo minuto a minuto.
¿Cómo ver el Apple Event 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT (1:00 p. m. ET). Los usuarios podrán seguir la presentación en vivo y de forma gratuita a través de Apple.com y la aplicación Apple TV, según confirmó oficialmente Apple.
Horarios y dónde ver el Apple Event 2026 en Latinoamérica
El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT desde Apple Park. Apple confirmó que podrá verse gratuitamente a través de su página oficial y la aplicación Apple TV; también estará disponible en YouTube.
|País / región
|Hora local
|TV / Streaming
|México
|11:00 a. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|España
|7:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Argentina
|2:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Chile
|1:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Colombia
|12:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Ecuador
|12:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Centroamérica
|11:00 a. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Paraguay
|1:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Perú
|12:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Uruguay
|2:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
|Venezuela
|1:00 p. m.
|Apple TV / YouTube / Apple.com
En Centroamérica, el horario de 11:00 a. m. corresponde a México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Panamá lo verá a las 12:00 p. m.
Todos los posibles anuncios del Apple Event 2026
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Ultra plegable
- Apple Watch Series 12
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