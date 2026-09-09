El Apple Event 2026 concentrará la atención del mundo este miércoles 9 de septiembre y reunirá a millones de seguidores de la marca que esperan conocer sus principales anuncios de tecnología. La presentación comenzará a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) desde Apple Park, en Cupertino, California. Para la comunidad hispana en Estados Unidos y los usuarios en México, la keynote podrá verse gratis por Internet en las plataformas oficiales de Apple. Entre los productos que generan mayor expectativa se encuentran los posibles iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, aunque las especificaciones y los equipos que finalmente se anunciarán solo quedarán confirmados durante el evento.

La transmisión está programada para la 1:00 p. m. en la Costa Este de Estados Unidos, horario relevante para audiencias en Miami, Nueva York, Orlando, Atlanta y Washington D. C. En la zona central, donde se encuentran ciudades con amplias comunidades latinas como Houston, Dallas, Chicago y San Antonio, comenzará a las 12:00 p. m. Mientras tanto, en la Costa Oeste —incluidos Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Las Vegas— el Apple Event iniciará a las 10:00 a. m. La diferencia responde a los husos horarios de Estados Unidos durante septiembre.

En México, la conferencia de Apple podrá seguirse a partir de las 11:00 a. m. en Ciudad de México y la mayor parte del país; en Quintana Roo, la cita será a las 12:00 p. m. La empresa habilitará opciones de transmisión sin costo desde su web oficial, la aplicación Apple TV y su canal oficial de YouTube, sin necesidad de una suscripción para acceder al video en directo. Para no perderse los anuncios, conviene entrar unos minutos antes y activar un recordatorio en YouTube.

El nuevo iPhone 18 será presentado tras anunciarse su precio de venta oficial y fecha de disponibilidad en las tiendas Apple de Estados Unidos y el resto del mundo. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Horario del Apple Event 2026 en Estados Unidos y México

El Apple Event 2026 comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT. Estos son los horarios para seguir la transmisión EN VIVO desde Estados Unidos y México:

País o zona horaria Hora del Apple Event 2026 Costa Oeste de Estados Unidos: Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco (PT) 10:00 a. m. México: Ciudad de México y gran parte del país (CT) 11:00 a. m. Zona Central de Estados Unidos: Houston, Dallas, Chicago y San Antonio (CT) 12:00 p. m. Costa Este de Estados Unidos: Miami, Nueva York, Orlando y Washington D. C. (ET) 1:00 p. m. Quintana Roo, México (EST) 12:00 p. m.

La hora anunciada corresponde al inicio de la presentación. Apple no ha detallado públicamente la duración exacta de la keynote, por lo que no se puede confirmar a qué hora concluirá.

Cómo ver el Apple Event 2026 EN VIVO

Apple.com Apple TV YouTube oficial de Apple La alternativa directa es ingresar a la página de eventos de Apple desde un navegador web. La compañía ofrece un reproductor integrado para seguir la keynote desde computadoras, teléfonos, tabletas y dispositivos compatibles, sin costo ni registro obligatorio. También será posible ver el Apple Event mediante la aplicación Apple TV en equipos compatibles. Esta opción resulta práctica para quienes prefieren seguir la presentación en una televisión inteligente, Apple TV, iPhone, iPad, Mac u otro dispositivo que incluya la app. El acceso a la transmisión del evento no requiere tener una suscripción a Apple TV+. El canal oficial de Apple en YouTube transmitirá la presentación en vivo. Es una de las opciones más accesibles para la audiencia hispana en Estados Unidos y México, ya que funciona desde teléfonos Android y iPhone, computadoras, tabletas, consolas y la mayoría de Smart TV. Además, YouTube permite activar una notificación para recibir un aviso antes de que empiece el evento.

No te pierdas la presentación del iPhone 18 en el evento oficial de Apple este miércoles 9 de septiembre de 2026. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Preguntas frecuentes (FAQ) del iPhone 18 Pro Max

¿Apple presentará el iPhone 18 Pro Max en el Apple Event 2026?

Distintos reportes anticipan que Apple podría presentar el iPhone 18 Pro Max durante el evento del 9 de septiembre. Sin embargo, antes de la keynote este equipo sigue siendo una expectativa de medios y filtraciones: Apple no ha confirmado oficialmente la lista definitiva de productos que anunciará.

¿A qué hora se presentaría el iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

No existe una hora independiente confirmada para la presentación del posible iPhone 18 Pro Max. De anunciarse durante el Apple Event, ocurriría dentro de la keynote que empieza a las 10:00 a. m. PT, 12:00 p. m. CT y 1:00 p. m. ET el miércoles 9 de septiembre.

¿A qué hora ver el posible iPhone 18 Pro Max en México?

El Apple Event iniciará a las 11:00 a. m. en Ciudad de México y en la mayor parte del territorio mexicano. En Quintana Roo comenzará a las 12:00 p. m.; dado que Apple no ha publicado el orden de sus anuncios, se recomienda seguir la transmisión desde el inicio.

¿Dónde ver la presentación del iPhone 18 Pro Max EN VIVO?

La posible presentación se podrá seguir gratis por la página oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal oficial de Apple en YouTube. No es necesario contratar Apple TV+ ni pagar una suscripción para reproducir la keynote.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro Max?

El precio del iPhone 18 Pro Max no está confirmado antes del Apple Event. Cualquier monto publicado en redes sociales o sitios no oficiales debe considerarse una estimación o filtración, no un dato definitivo de Apple. El precio final, las configuraciones disponibles y las fechas de preventa o lanzamiento deberán confirmarse con los anuncios oficiales del 9 de septiembre.