Unos peatones toman fotografías frente a un letrero en la sede de Meta en Menlo Park, California (EE.UU.), el miércoles 26 de agosto de 2026. Fotógrafo: Josh Edelson/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Meta Platforms Inc presentó un nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas en nombre de los usuarios, un paso más hacia la visión de Mark Zuckerberg de un futuro en el que cada persona cuente con un asistente de IA personalizado.

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