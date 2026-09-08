El nuevo agente, llamado Muse, comparte nombre con una serie de modelos que desarrolla el laboratorio de IA de Meta y puede automatizar diversas tareas. Según la compañía, la herramienta permitirá hacer compras en línea, adquirir entradas de cine, reservar actividades como clases de tenis e incluso completar formularios de autorización para excursiones escolares. Estará disponible para los usuarios de Estados Unidos a partir del martes.

Zuckerberg, cofundador de Facebook y artífice de la transformación de Meta en un gigante de las redes sociales, distingue claramente entre los agentes comerciales y los agentes personales dirigidos a los consumidores. Considera que estos últimos representan la mayor oportunidad para la compañía. En un documento de 6,500 palabras publicado el mes pasado, el director ejecutivo expuso su visión de esa tecnología: “Todos tendrán un agente personal excepcionalmente capaz que los entienda, comprenda sus objetivos y todo lo que les importa”, dijo.

Meta pretende llevar el producto a los miles de millones de personas que ya utilizan sus aplicaciones, entre ellas Instagram, Facebook y WhatsApp. “Ese es uno de los principios de diseño del producto: que sea realmente fácil y sencillo de usar para el usuario común”, dijo el director de IA, Alexandr Wang, en una entrevista el martes.

El agente personal de IA, que lleva meses en desarrollo, funciona en un ordenador virtual dedicado en la nube. “Hemos creado una arquitectura extremadamente segura”, afirmó Wang. Muse registra las acciones que realiza y las que planea ejecutar, no comparte datos con el sistema publicitario de Meta y limita la información que recopila y utiliza. “Muse te consulta constantemente antes de realizar cualquier acción sensible o importante”, añadió Wang.

Por ejemplo, Muse realiza verificaciones antes de efectuar cualquier compra, según Wang, quien usa su propio agente —bautizado Euler, como su perro— para buscar y comprar muebles para su nuevo hogar.

En asuntos menos delicados, Muse puede funcionar de forma autónoma, explicó Wang. Su Muse le ayuda a mantenerse organizado, le ofrece ideas para hacer ejercicio y le ayuda a planificar sus comidas. “Realmente lo uso como un segundo cerebro”, afirmó Wang.

Al igual que Wang, los usuarios de Muse pueden ponerle un nombre y un avatar a su agente y personalizar la forma en que se comunica. El agente puede conectarse a aplicaciones como el correo electrónico y los monitores de actividad física, y seguir trabajando en segundo plano para cumplir las tareas del usuario incluso después de que este cierre la aplicación.

Meta, con sede en Menlo Park, California, ha estado en una opulenta campaña de contratación, reclutando a algunos de los mejores talentos de ingeniería de IA del mundo para la unidad de Wang dentro de la empresa, conocida como Meta Superintelligence Labs, o MSL.

LEA TAMBIÉN: Kommo lanza su agente de reservas con IA e innova la administración de tareas empresariales

Muse también está conectado a Ticketmaster, OpenTable y al conjunto de servicios de Google, como Gmail, Google Calendar y Drive, entre otros.

Muse estará disponible para usuarios de 18 años o más en EE.UU. en dispositivos con iOS de Apple y Android de Google, así como en el sitio web muse.ai y en WhatsApp. Más adelante, también se integrará en las gafas de IA de Meta.

Meta ofrece una versión gratuita de Muse y otra de pago. Wang prevé que la mayoría de los usuarios utilizarán la versión gratuita, pero quienes tengan mayores necesidades podrán optar por planes mensuales de US$ 20 o US$ 100 que les permitirán usar mayor potencia de procesamiento.